(주)에이에스피엔, SAP Public Cloud ERP 통합 플랫폼 ‘publicX.net’ 론칭

AI·인사·성과관리 등 특화 서비스 연계… 기업 디지털 전환 지원

이미지 확대 사진=(주)에이에스피엔 제공

세줄 요약 SAP Public Cloud ERP 통합 플랫폼 publicX.net 출시

클라우드 업무 환경·AI ERP 고도화 지원

6대 전문 서비스 모듈형 통합 제공

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기업용 IT 솔루션 전문기업 주식회사 에이에스피엔(ASPN) 솔루션부문이 SAP Public Cloud ERP 기반 통합 솔루션 플랫폼 ‘publicX.net’을 출시했다고 밝혔다.SAP Public Cloud ERP 도입을 검토 중인 기업과 시스템 고도화를 추진하는 기존 SAP 운영 고객을 위한 전문 플랫폼 ‘publicX.net’이 새롭게 출시됐다.이번에 선보인 publicX.net은 기업들이 클라우드 기반의 업무 환경을 보다 유연하고 효율적으로 구축할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 특히 비즈니스 환경 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 다채로운 클라우드 특화 서비스를 통합 제공하는 것이 핵심 차별점이다.플랫폼에는 ▲표준화된 클라우드 업무 환경 구축을 지원하는 ‘publicERP.com’ ▲스마트 인사관리 솔루션 ‘publicEHR.com’ ▲AI 기술 기반 비즈니스 플랫폼 ‘publicAIP.com’ ▲공급망 및 협력사 관리 서비스 ‘publicSRM.com’ ▲영업 활동 및 파이프라인 자동화 시스템 ‘publicSFA.com’ ▲기업 성과관리 솔루션 ‘publicEPM.com’ 등 총 6대 영역의 전문 서비스가 포함된다.에이에스피엔은 고객사가 자사 비즈니스 환경에 맞춰 필요한 서비스를 모듈 형태로 선택·연계해 활용할 수 있도록 지원할 방침이다. 기업별 최적화된 운영 체계를 구현함으로써, SAP ERP 활용성과 업무 효율성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대된다.최재선 에이에스피엔 솔루션부문 대표 전무는 “이번 publicX.net 플랫폼 출시는 기업들이 클라우드 혁신을 넘어 지능형 기업으로 도약할 수 있는 단단한 기반이 될 것”이라며 “SAP Public Cloud ERP가 국내 AI ERP 시장에서 성공적으로 자리 잡고 확대되는 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.한편, 에이에스피엔은 publicX.net 출시를 기점으로 클라우드 및 AI 기반 지능형 ERP 시장 공략을 한층 강화하고, 다양한 산업군 고객을 대상으로 혁신적인 IT 서비스 제공에 나설 계획이다.류정임 리포터