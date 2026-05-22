‘연봉 1억’ 삼전 직원, 성과급 6억 세금 떼면 4억대 실수령한다

이미지 확대 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 2026.5.12 이지훈 기자

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삼성전자 노사가 사업성과의 10%대를 성과급 재원으로 고정하는 파격적 보상안에 합의했다. 이에 따라 반도체(DS) 부문 임직원은 올해 최대 6억원가량(세전, 연봉 1억원 기준)의 성과급을 받을 것이라는 추정이 나오는 가운데 이 경우 실수령액은 약 4억원대인 것으로 분석됐다.21일 국세청은 연봉 1억원인 삼성전자 직원이 성과급 6억원을 받을 때 근로소득세를 계산한 시뮬레이션 결과를 공개했다. 국세청은 이 직원이 배우자 1명에 8세 이상 자녀 1명을 둔 3인 가족이라고 가정했다.시뮬레이션 결과 이 직원은 총 2억 4719만원을 근로소득세로 내야 하는 것으로 나타났다. 근로소득세에 10%가 붙는 지방소득세를 빼면 실수령액은 4억 2000만원대로 추정된다.삼성전자는 특별경영성과급을 자사주로 지급하겠다고 밝혔다. 이 경우 연봉과 자사주 지급액을 합한 총급여 7억원에 대해 근로소득세가 부과된다.7억원에서 최소한의 필요 경비를 공제해주는 근로소득공제(2000만원)와 가구 1인당 150만원씩 적용되는 인적공제(450만원)를 제외한 금액이 과세표준이 된다. 과세표준은 6억 7550만원으로 근로소득세율 42%(5억∼10억원)가 적용되는 구간이다.여기에 지방소득세를 더하게 되면 최종 세액은 2억 7000만원대로 추정된다. 이 중 회사가 2억 6000여만원을 원천징수하고 근로자는 700만~800만원 정도를 직접 내야 할 것으로 분석됐다.김민지 기자