스마일샤크, AWS 서밋 서울 2026 플래티넘 스폰서 참여

세줄 요약 AWS 서밋 서울 2026 플래티넘 스폰서 참가

생성형 AI 콘텐츠 검수 자동화 사례 발표

LLM-as-a-Judge 품질 평가 체계 성과 소개

이미지 확대 .AWS 서밋 서울 2026에서 ‘생성형AI의 신뢰성 확보 전략 : 매경AX의 환각 통제 사례’ 주제로 발표 중인 스마일샤크 최병주 솔루션즈 아키텍트. 스마일샤크 제공

이미지 확대 AWS 서밋 서울 2026 스마일샤크 부스를 찾은 참관객들. 스마일샤크 제공

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스마일샤크(대표 장진환)가 AWS 서밋 서울 2026에서 생성형 AI 운영 사례를 공개했다.스마일샤크는 지난 20일부터 21일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린 AWS 서밋 서울 2026에 플래티넘 스폰서로 참가해 AI 콘텐츠 검수 자동화 프로젝트 사례를 발표했다고 밝혔다.스마일샤크는 이번 행사에서 기업들의 주요 관심사로 떠오른 ‘AI 콘텐츠 검수 자동화 프로젝트’의 성공적인 구축 사례와 기술 노하우를 발표해 참가자들의 큰 호응을 얻었다.행사 첫날 진행된 산업 세션에서는 최병주 솔루션즈 아키텍트가 매경AX AI 팟캐스트 자동화 프로젝트 운영 경험을 소개했다. 발표에서는 AI 결과물을 AI가 검증하는 ‘LLM-as-a-Judge’ 기반 품질 평가 체계 구축 사례가 핵심으로 다뤄졌다.스마일샤크는 해당 체계를 통해 기존 월 평균 15~20건 수준의 사실 오류를 월 1건 이하로 줄였으며, 검수 인력 투입 시간도 약 90% 단축했다고 설명했다.최병주 SA는 “생성형 AI 서비스는 실제 운영 단계에서 품질 평가 체계가 핵심 경쟁력으로 이어진다”며 “원문 근거 기반의 검증 시스템 구축이 중요하다”고 말했다.행사장 내 플래티넘 부스에서는 야구단 포지션 테스트를 활용한 클라우드 추천 콘텐츠와 맞춤형 굿즈 이벤트도 진행됐다. 현장에서는 AI 도입을 검토 중인 기업 대상 상담이 이어졌다.장진환 대표는 “생성형 AI를 실제 비즈니스에 적용하려는 기업이 빠르게 늘고 있다”며 “운영 사례 중심의 AI MSP 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.시장에서는 생성형 AI 도입 경쟁이 본격화됨에 따라, 실제 운영 데이터를 기반으로 한 검증 기술 확보가 향후 기업 경쟁력을 좌우할 핵심 요소가 될 것이라는 평가가 나오고 있다.류정임 리포터