“대형마트, 일요일 영업해도 전통시장 타격 없어”

KDI, 의무휴업일 평일 전환 분석

서울 전통시장은 매출 13% 늘어

세줄 요약 의무휴업일 평일 전환 후 대형마트 매출 상승

전통시장·골목상권 매출 감소 뚜렷하지 않음

온라인 결제 감소와 편의점 매출 하락 확인

2026-05-22 B2면

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대형마트 의무 휴업일을 일요일에서 평일로 전환하자 대형마트 매출은 늘어난 반면, 우려됐던 전통시장과 골목상권의 매출 감소는 뚜렷하게 나타나지 않았다는 국책 연구기관의 분석이 나왔다.21일 한국개발연구원(KDI)이 발간한 ‘의무휴업일 평일 전환이 시사하는 유통정책의 전환 방향’ 보고서에 따르면 의무휴업일을 평일로 바꾼 지역에서 대형마트 매출이 전년 동기 대비 상승 곡선을 그렸다. 신한카드 가맹점 결제 데이터를 분석한 결과 매출 증가율은 평일 전환을 기점으로 대구 4.7%, 서울 서초·동대문 2.8%, 부산 6.2~7.9%였다. 주말 영업 제한 완화로 그간 억눌렸던 소비가 일부 회복된 결과로 풀이된다.눈에 띄는 점은 이로 인해 전통시장과 골목상권 매출이 줄지 않았다는 점이다. 오히려 대구에서는 골목상권(생활·식품·잡화) 매출이 15.39%, 서울에서는 전통시장(농축수산·전통유통) 매출이 12.8% 증가했다.이는 대형마트와 전통시장의 소비 성격이 다르기 때문으로 분석된다. 온라인과 대형마트에서는 가공식품과 생필품을 주로 구매하고, 전통시장에서는 신선식품을 소량씩 자주 사는 특성이 있다. 이진국 KDI 선임연구위원은 “대형마트와 전통시장의 상품 구성 등이 나뉘는 경우 휴업일의 평일 전환이 전통시장 매출 잠식으로 이어지지 않는다”며 의무 휴업일의 평일 전환을 적극 검토할 필요가 있다고 제언했다.규제 완화는 온라인 소비를 오프라인으로 돌리는 효과도 냈다. 대구에서는 의무휴업일 평일 전환 이후 온라인 결제 금액이 2.9% 감소한 것으로 나타났다. 서울 서초·동대문에서는 편의점 매출이 약 4% 줄었다.﻿세종 박은서 기자