퀀타리움 계열사 ㈜지콘랩스, Gcon iPhone 연동 확대… 번호 기반 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼 본격화

개인 번호 비노출·번호 선택 기능 앞세워 iOS까지 지원 확대

음성·영상통화·문자·다국어 번역 기반 글로벌 프라이버시 커뮤니케이션 플랫폼 도약

이미지 확대 사진= (주)지콘랩스 제공

세줄 요약 Gcon, iPhone 연동 확대 발표

번호 선택형 통신, iOS까지 확장

개인번호 비노출·번역 기능 강화

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(주)퀀타리움의 계열사인 (주)지콘랩스는 자사가 운영하는 번호 기반 커뮤니케이션 플랫폼 Gcon이 iPhone(iOS) 환경까지 연동을 지원하며, 보다 폭넓은 글로벌 사용자 경험 제공에 나선다고 밝혔다. 이에 따라 Gcon은 안드로이드에 이어 iPhone 사용자까지 아우르는 멀티플랫폼 커뮤니케이션 서비스로 서비스 범위를 확대하게 됐다.Gcon 공식 사이트는 현재 Google Play와 App Store 다운로드 경로를 모두 제공하고 있다.Gcon은 사용자가 이메일만으로 간편하게 가입한 뒤, 원하는 G번호를 직접 선택하여 음성통화, 영상통화, 문자, 그룹문자 등을 이용할 수 있도록 설계된 서비스다. 특히 실제 통신사 휴대폰 번호를 노출하지 않고도 원활한 소통이 가능해 개인정보 유출을 우려하는 사용자들에게 차별화된 보안 가치를 제공한다. Gcon은 공식 사이트를 통해 “개인 번호는 숨기고, 원하는 번호로 소통하는 서비스”라는 슬로건을 제시하며, 안전하고 자유로운 통신 환경 구축에 앞장서고 있다.이번 iPhone 연동 확대는 Gcon의 핵심 가치인 번호 선택의 자유, 개인정보 보호, 글로벌 사용성을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다. Gcon은 공식적으로 로밍 부담 최소화, 문자 자동 번역, 7개국 언어 지원을 내세우고 있으며, 글로벌 환경에서도 보다 자유롭고 실용적인 연결 경험을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 지원 언어는 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 태국어, 인도네시아어다.또한 Gcon은 하나의 앱 안에서 음성통화, 영상통화, 문자, 그룹문자, 번호 변경 기능, 문자 번역 등을 제공하며, 단순한 메신저를 넘어 번호 기반 프라이버시 보호형 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼으로 확장성을 높여가고 있다. 공식 사이트는 Gcon의 주요 활용 사례로 해외 체류 중 같은 번호 경험 유지, 중고거래 및 커뮤니티 활동 시 개인 번호 보호, 연인·가족 간 번호 맞춤 사용, 업무용·개인용 연락 구분 등을 제시하고 있다.(주)지콘랩스는 이번 iPhone 연동 확대를 통해 기기와 운영체제에 관계없이 더 많은 사용자가 Gcon의 서비스를 이용할 수 있게 됐으며, 앞으로도 번호 기반 커뮤니케이션이라는 차별화된 정체성을 바탕으로 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. Gcon 공식 사이트는 서비스 비전을 “번호를 선택하고, 보호하고, 더 자유롭게 연결되는 경험”이라고 설명하고 있다. 재단은 거래소 출범과 함께 자체 거래소에서 사용될 코인인 QX도 발행하였으며, 해당 거래소 코인은 향후 거래 수수료 할인, 거래 리워드, 런치패드 및 생태계 참여, 거래소 서비스 접근 권한 등 다양한 유틸리티를 제공할 예정이다.Gcon은 향후 자유로운 번호 선택 기능과 번호 비노출 기술을 기반으로 음성·영상 통화, 문자 및 그룹 문자 서비스의 안정성을 고도화할 방침이다. 여기에 다국어 번역 기능과 글로벌 사용성까지 더해 프라이버시 보호와 글로벌 연결성을 동시에 충족하는 ‘차세대 커뮤니케이션 플랫폼’으로서 시장 입지를 전방위로 확대해 나갈 전망이다.류정임 리포터