넥서스파마㈜ 글루타넥스, 롯데홈쇼핑 첫 론칭

연이은 홈쇼핑 흥행으로 브랜드 경쟁력 입증

이미지 확대 사진=글루타넥스 제공

세줄 요약 롯데홈쇼핑 첫 론칭 방송 전량 완판

방송 초반 주문 폭주, 데뷔전 성공

추가 편성 확정, 채널 협업 문의 확대

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넥서스파마(주)의 프리미엄 스킨케어 브랜드 ‘글루타넥스(GLUTANEX)’가 롯데홈쇼핑 첫 론칭 방송에서 준비된 수량을 모두 완판시키며 성공적인 홈쇼핑 데뷔전을 치렀다. 브랜드의 뛰어난 제품력과 소비자들의 높은 기대감이 맞물려 방송 초기부터 주문이 폭주, 준비된 전체 상품 소진이라는 쾌거를 달성했다.지난 5월 15일 밤 10시 40분 롯데홈쇼핑의 인기 프로그램 ‘영스타일’을 통해 ‘글루타넥스 하이드글로우 마스크 50’ 패키지를 선보였다. 앞서 CJ온스타일 방송에서도 일부 세트 및 메인 제품의 판매 호조를 보였으며, 이번 방송 역시 준비된 물량을 전부 소진해 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다.최근 홈쇼핑 뷰티 카테고리 내 경쟁이 치열해지는 가운데, 첫 론칭 방송부터 기록적인 판매 성과를 만들어내며 업계 내 존재감을 빠르게 확대하고 있다는 평가를 받고 있다. 실제 방송 직후 추가 홈쇼핑 채널 및 다양한 유통 플랫폼의 협업 문의가 이어지고 있는 것으로 알려졌다.글루타넥스 관계자는 “이번 롯데홈쇼핑 첫 론칭 방송에서 기대 이상의 성과를 이루게 돼 감사하다”며 “앞으로도 차별화된 제품력과 다양한 채널을 통해 시장 점유율을 확대할 것”이라고 전했다.한편 글루타넥스는 국내 홈쇼핑 흥행과 함께 126개국 글로벌 유통 네트워크를 기반으로 해외 시장에서도 브랜드 경쟁력을 입증했다.또한 배우 한지민을 브랜드 모델로 발탁하며 프리미엄 브랜드 이미지를 강화하고 있으며, 현재 현대백화점, 신라면세점, 무신사 오프라인 스토어 등 국내 주요 유통 채널을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다.이번 론칭 방송의 성공적인 판매 실적에 힘입어 글루타넥스는 향후 약 3개월간의 홈쇼핑 추가 편성을 확정 지었다. 브랜드 측은 오는 5월 24일 오전 10시 롯데홈쇼핑을 통해 2차 방송을 진행할 예정이며, 1차 방송의 열기를 이어가며 프리미엄 스킨케어 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다지겠다는 포부다.류정임 리포터