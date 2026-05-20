[서울데이터랩] 미국 증시, 약세 마감…반도체 지수는 강보합

세줄 요약 대형 기술주 약세로 뉴욕증시 3대 지수 하락

장중 반등 뒤 재차 밀리며 변동성 확대

반도체지수는 마이크론·인텔 강세로 강보합

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미국 뉴욕증시가 19일(현지시간) 대체로 약세로 마감했다. 주요 3대 지수는 모두 하락했고, 대형 기술주 전반의 부진이 지수 흐름을 눌렀다. 다만 반도체 업종 내부에서는 종목별 차별화가 나타나며 필라델피아 반도체지수는 강보합으로 장을 마쳤다.이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 322.24포인트(-0.65%) 내린 4만9363.88에 거래를 마쳤다. S＆P500지수는 49.44포인트(-0.67%) 하락한 7353.61, 나스닥 종합지수는 220.02포인트(-0.84%) 떨어진 2만5870.71로 마감했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100지수도 175.52포인트(-0.61%) 내린 2만8818.84를 기록했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 2.98포인트(0.03%) 오른 1만1305.50으로 소폭 상승했다.장 초반에는 다우지수가 4만9696.53까지 오르며 출발했지만, 이후 하락 전환하며 4만9245.11까지 밀렸다. S＆P500도 장중 7395.32까지 올랐다가 7333.68까지 내려왔고, 나스닥 종합지수 역시 2만6050.29를 고점으로 2만5701.44까지 저점을 낮췄다. 변동성지수(VIX)는 18.06으로 1.35% 상승해 투자심리가 다소 위축된 모습을 보였다.종목별로 보면 나스닥 대형 기술주의 약세가 두드러졌다. 엔비디아는 0.77% 내린 220.61달러, 마이크로소프트는 1.45% 하락한 417.42달러, 아마존은 2.08% 내린 259.34달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 2.34%, 2.09% 하락했고, 메타는 1.41%, 테슬라는 1.43% 떨어졌다. 반면 애플은 0.38% 오른 298.97달러로 선방했다.반도체주 안에서는 혼조세가 나타났다. 브로드컴은 2.29%, AMD는 1.65%, ASML은 0.88%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.61%, 램리서치는 1.65% 하락했다. 그러나 마이크론 테크놀로지는 2.52% 오른 698.74달러, 인텔은 2.43% 상승한 110.80달러로 마감하며 일부 종목이 지수 방어에 기여했다.뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 일라이 릴리가 3.37% 상승한 1021.41달러로 강세를 보였고, 애브비도 2.08% 올랐다. 에너지주인 셰브론은 1.50%, 엑슨모빌은 1.28% 상승했다. 반면 JP모간체이스는 1.67%, 버크셔 해서웨이 클래스B는 1.62%, 오라클은 2.76%, 마스터카드는 1.20% 하락했다.방어주 성격의 종목들은 상대적으로 견조했다. 존슨앤드존슨은 0.47%, 코카콜라는 0.89% 상승했고, 뱅크오브아메리카도 0.02% 강보합으로 마쳤다. 반면 유나이티드헬스 그룹은 0.48%, P＆G는 0.77%, HSBC 홀딩스 ADR은 1.84%, 모간스탠리는 1.61% 내렸다.전반적으로 이날 미국 증시는 대형 기술주 조정과 투자심리 위축 속에 주요 지수가 동반 하락했지만, 반도체와 제약, 에너지 일부 종목은 상대적으로 강한 흐름을 보이며 업종별 차별화 장세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자