경제 [속보] 삼성전자 노사, 입장 차 못 좁혀…오전 10시 재협상키로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/20/20260520500002 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-05-20 01:12 입력 2026-05-20 00:55 이미지 확대 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장(왼쪽부터), 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 오후 회의에 참석하고 있다. 2026.5.19 공동취재 노사, 입장 차 못 좁혀 오전 10시 재협상키로노조 “중노위서 밤샘 대기”권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 노사 간 입장 차이가 해결되었는가? 해결됨 해결안됨