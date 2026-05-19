중노위 “삼성전자 노사, 오후 10시 합의 안 되면 조정안 제시”

사측이 합의안 받아들이면 노조 측에서 투표
삼성전자 노사 사후조정 회의를 주재하는 박수근 중앙노동위원회 위원장이 ‘19일 오후 10시’로 합의 데드라인을 정했다. 이때까지 양측이 합의하지 못하면 중노위는 조정안을 제시할 계획이다.
박 위원장은 이날 삼성전자 노사 사후조정 회의 도중 회의장 앞에서 기자들과 만나 “(오후) 10시 정도면은 합의가 되거나 조정안이 나오거나가 결정될 것 같다”며 “사측이 (합의안을) 오케이(OK)하고 노 측이 투표를 부칠 수 있는데 사측이 노(NO)하면 굳이 부칠 필요가 없다”고 설명했다.
“노조 측이 투표를 부쳤는데 부결이 나면 어떻게 되나”라는 질문에는 박 위원장은 “그럼 끝나는 거다. 파업하는 거다”고 덧붙였다. 사측이 검토하고 있는 안은 자신이 직접 제시했다고 박 위원장은 밝혔다.
현재 회의장에서 사측은 박 위원장의 제시안을 검토하고 있고, 노조 측은 사측의 검토 결과를 기다리고 있는 것으로 보인다. 이후 노조에서 투표를 부친 후 합의에 이르면 삼성전자 노사의 협상 절차는 마무리된다.
만약 합의안을 사측이 받아들이지 못하면 중노위는 조정안을 제안하고, 이를 노사가 재검토하는 절차를 거칠 전망이다.
이에 박 위원장은 내일까지 사후조정이 이어질 가능성에 대해서도 “오늘 10시 반(30분)이 되어봐야 안다”고 열어뒀다.
세종 김우진 기자
세줄 요약
- 합의 시한 19일 오후 10시로 설정
- 미합의 시 중노위 조정안 제시 예정
- 사측 수용·노조 투표 결과가 분수령
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