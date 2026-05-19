중노위 “삼성전자 노사, 오후 10시 합의 안 되면 조정안 제시”

사측이 합의안 받아들이면 노조 측에서 투표

이미지 확대 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구(왼쪽부터) DS 피플팀장, 박수근 중앙노동위원장, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 오후 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 합의 시한 19일 오후 10시로 설정

미합의 시 중노위 조정안 제시 예정

사측 수용·노조 투표 결과가 분수령

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삼성전자 노사 사후조정 회의를 주재하는 박수근 중앙노동위원회 위원장이 ‘19일 오후 10시’로 합의 데드라인을 정했다. 이때까지 양측이 합의하지 못하면 중노위는 조정안을 제시할 계획이다.박 위원장은 이날 삼성전자 노사 사후조정 회의 도중 회의장 앞에서 기자들과 만나 “(오후) 10시 정도면은 합의가 되거나 조정안이 나오거나가 결정될 것 같다”며 “사측이 (합의안을) 오케이(OK)하고 노 측이 투표를 부칠 수 있는데 사측이 노(NO)하면 굳이 부칠 필요가 없다”고 설명했다.“노조 측이 투표를 부쳤는데 부결이 나면 어떻게 되나”라는 질문에는 박 위원장은 “그럼 끝나는 거다. 파업하는 거다”고 덧붙였다. 사측이 검토하고 있는 안은 자신이 직접 제시했다고 박 위원장은 밝혔다.현재 회의장에서 사측은 박 위원장의 제시안을 검토하고 있고, 노조 측은 사측의 검토 결과를 기다리고 있는 것으로 보인다. 이후 노조에서 투표를 부친 후 합의에 이르면 삼성전자 노사의 협상 절차는 마무리된다.만약 합의안을 사측이 받아들이지 못하면 중노위는 조정안을 제안하고, 이를 노사가 재검토하는 절차를 거칠 전망이다.이에 박 위원장은 내일까지 사후조정이 이어질 가능성에 대해서도 “오늘 10시 반(30분)이 되어봐야 안다”고 열어뒀다.세종 김우진 기자