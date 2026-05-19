유니클로, 국내 최대 규모 ‘글로벌 플래그십 스토어 명동’ 22일 오픈

세줄 요약 명동에 국내 최대 규모 플래그십 스토어 오픈

전 라인업·UTme!·협업 스탬프로 체험 강화

O4O 픽업·리유니클로·택스리펀 서비스 운영

이미지 확대 유니클로 명동점 매장 내부. 에프알엘코리아 제공

이미지 확대 명동점 한정 디자인을 적용한 티셔츠가 유니클로 명동점 매장 내부에 진열돼 있다. 에프알엘코리아 제공

이미지 확대 유니클로 명동점 매장 내부. 에프알엘코리아 제공

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패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 서울의 대표 쇼핑·관광 상권인 명동에 국내 최대 규모의 글로벌 플래그십 스토어 ‘유니클로 명동점’을 오는 22일 연다고 19일 밝혔다.서울 중구 명동 르메르디앙 호텔 내 1~3층에 조성된 ‘유니클로 명동점’은 총 3254.8㎡(약 1000평)의 면적을 갖춘 글로벌 플래그십 스토어다. 전 세계 20곳이 채 되지 않는 글로벌 플래그십 스토어인 만큼 여성, 남성, 키즈＆베이비 등 유니클로의 라이프웨어 전체 라인업을 한 공간에서 선보인다.특히 이번 명동점은 한국 유니클로에 상징성이 크다. ‘노 재팬’ 불매 운동과 코로나19 팬데믹의 영향으로 2021년 ‘명동중앙점’이 철수한 후 약 5년 만에 같은 상권에 초대형 매장을 열게 된 것이다. 유니클로의 국내 실적도 지난해 매출 1조3523억원(전년 대비 +27.6%), 영업이익 2704억원(+81.6%)을 기록하면서 승승장구 중이다.매장 내부는 상품 카테고리별로 다양한 색상과 디자인의 상품을 광범위하게 전시해 놓는 한편 쇼핑 중 휴식 공간과 지역 사회 기여를 강조하는 요소로 채워졌다. 우선 1층에는 여성과 남성 라인업 주요 제품을 전개하고, 유니클로의 브랜드 철학을 보여주는 ‘라이프웨어 매거진 존’과 그래픽 티셔츠 라인업으로 구성된 ‘UT(유니클로 티셔츠) 존’이 마련됐다.UT존에서는 소비자가 나만의 티셔츠와 토트백을 만들 수 있는 서비스인 ‘유티미’(UTme!)를 운영한다. 명동과 중구 상권을 대표하는 ‘HBAF’, ‘부루의 뜨락’, ‘진주회관’, ‘을지다방’ 등 파트너와 협업해 디자인한 명동점 한정 디자인 스탬프도 선보인다. 명동 상권에 외국인 관광객 비중이 높아지는 만큼 매장에 방문한 외국인 관광객들이 기념품 등으로 구입할 것으로 기대하고 있다.매장 2층에서는 여성 및 키즈＆베이비 라인업과 함께 명동의 다양한 시대와 풍경을 담은 사진 작품을 곳곳에 전시해 볼거리를 강조했다. 3층에는 남성 라인업과 택스리펀 카운터를 운영하며, 전 세계 유니클로 주요 매장에서 옷의 선순환을 목적으로 수선과 자수 서비스를 제공하는 ‘리유니클로 스튜디오’를 운영한다.온라인에서 주문한 후 1시간 만에 매장에서 상품을 픽업할 수 있는 O4O(온·오프라인 연계) 서비스를 강화하기 위해 무인 픽업 보관함도 운영한다.유니클로를 운영하는 에프알엘코리아의 쿠와하라 타카오 공동대표는 “한국 고객뿐 아니라 명동을 방문하는 전 세계 고객을 대상으로 유니클로 라이프웨어의 모든 라인업과 차별화된 브랜드 경험 및 차원이 다른 고객 서비스로 명동의 새로운 랜드마크로 거듭나길 기대한다”고 밝혔다.김현이 기자