‘해산물 다 모였다 코리아씨푸드쇼

이미지 확대 19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 코리아씨푸드쇼를 찾은 사람들이 시식을 하고 있다. 2026.5.19 도준석 전문기자

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19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 코리아씨푸드쇼를 찾은 사람들이 시식을 하고 있다.도준석 전문기자