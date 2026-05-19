경제 ‘해산물 다 모였다 코리아씨푸드쇼 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/19/20260519500168 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-19 16:06 입력 2026-05-19 16:06 이미지 확대 19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 코리아씨푸드쇼를 찾은 사람들이 시식을 하고 있다. 2026.5.19 도준석 전문기자 19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 코리아씨푸드쇼를 찾은 사람들이 시식을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코리아씨푸드쇼가 개최된 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스