경제 주택담보대출 금리 7% 돌파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/19/20260519500163 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-19 16:04 입력 2026-05-19 16:04 이미지 확대 19일 금융권에 따르면 글로벌 금융시장에서 채권금리가 급등한 여파로 전날 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘는 것으로 집계됐다. 사진은 이날 서울 시내 마련된 주요 시중은행 ATM 기기. 2026.5.19 이지훈 기자 19일 금융권에 따르면 글로벌 금융시장에서 채권금리가 급등한 여파로 전날 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘는 것으로 집계됐다. 사진은 이날 서울 시내 마련된 주요 시중은행 ATM 기기.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘었다 O X