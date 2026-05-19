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주택담보대출 금리 7% 돌파

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-19 16:04
입력 2026-05-19 16:04
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19일 금융권에 따르면 글로벌 금융시장에서 채권금리가 급등한 여파로 전날 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘는 것으로 집계됐다. 사진은 이날 서울 시내 마련된 주요 시중은행 ATM 기기. 2026.5.19 이지훈 기자
19일 금융권에 따르면 글로벌 금융시장에서 채권금리가 급등한 여파로 전날 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘는 것으로 집계됐다. 사진은 이날 서울 시내 마련된 주요 시중은행 ATM 기기. 2026.5.19 이지훈 기자


19일 금융권에 따르면 글로벌 금융시장에서 채권금리가 급등한 여파로 전날 국내 주택담보대출 금리 상단이 연 7%를 넘는 것으로 집계됐다.



사진은 이날 서울 시내 마련된 주요 시중은행 ATM 기기.

이지훈 기자
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