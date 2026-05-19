호르무즈 통행료 비트코인으로? 이란, 선박 대상 보험 출시

‘호르무즈 세이프’ 화물선 대상 보험

운영 방식 미공개…“15조원 수익”

WTI, 3% 상승…108달러 돌파

이미지 확대 지난 4월 22일 호르무즈 해협에 선박들이 떠 있다. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 통과 선박 대상 비트코인 보험 출시

사실상 통행료 해석과 제재 우려 확산

유가 급등 속 해운·원유 시장 불안 심화

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이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 대상으로 비트코인 기반 보험 서비스를 출시했다. 사실상 통행료 도입이라는 해석이 나오는 가운데 실제 계약은 제한적일 것이라는 전망도 나온다.블룸버그 통신은 18일 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 대상으로 비트코인 기반 해상보험 서비스를 도입했다고 보도했다.‘호르무즈 세이프’라는 이름의 이 보험은 페르시아만과 호르무즈 해협을 통과하는 화물선이 대상이다. 이란 준관영 파르스통신은 서비스 규정을 인용해 “페르시아만, 호르무즈 해협 및 주변 수로를 통과하는 화물에 대해 암호화 방식으로 검증 가능한 보험이 제공된다”며 “결제는 비트코인으로 이뤄진다”고 설명했다.이란 정부는 이 보험 서비스가 향후 100억 달러(약 15조 원) 이상의 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 보험 서비스의 구체적인 운영 방식은 공개되지 않았다.현재 ‘호르무즈 세이프’ 웹사이트는 한국에서는 정상적인 접속이 사실상 불가하다. 파르스통신은 보험의 구체적인 운영 구조나 외국 해운 회사 등의 가입 여부 등은 설명하지 않았다.호르무즈 세이프는 보험의 형식을 지녔지만 사실상 통행료 체계를 도입한 것이라는 지적도 제기된다. 앞서 이란 의회 국가안보위원장인 에브라힘 아지지는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 지정 항로 운항 관리 체계가 조만간 공개될 것이라고 밝혔다. 그는 “전문서비스에 대해 수수료가 부과될 것이고 이란과 협력하는 상선과 당사자들만 혜택을 받을 것”이라고 했다.미국과 이스라엘이 지난 2월 28일 공습을 시작한 이후 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제를 강화해왔다. 이 과정에서 이란 정부와 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협에서 지정 항로 운영과 통행료 부과를 추진했다. 일부 선박은 이란 해안 인근 지정 항로를 이용하는 대가로 최대 200만 달러(약 30억 원)를 요구받기도 했다.미군에 따르면 이달 초 기준으로 1500척 이상의 상선이 페르시아만 일대에 발이 묶인 상태다. 다만 외국 선주들이 해당 보험 서비스를 이용할 경우 미국의 대이란 제재를 위반할 가능성이 있다는 점에서 실제 계약은 제한적일 것이라는 전망도 나온다. 비트코인은 높은 가격 변동성 때문에 국제 해운 보험 결제 수단으로서 적절하지 않다는 지적도 있다.한편 이날 국제유가는 종전 협상을 둘러싼 불확실성에 급등했다. ICE 선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 112.10달러로 전장보다 2.60% 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 108.66달러로 전장보다 3.07% 상승했다.브렌트유와 WTI 모두 3거래일 연속 상승세로, 각각 이달 4일과 지난달 7일 이후 최고가로 마감했다. 에너지 공급 차질이 장기화할 수 있다는 우려에 상승한 것으로 풀이된다. 국제에너지기구(IEA)는 “이란 전쟁과 호르무즈 봉쇄로 상업용 원유 재고가 급격히 고갈되고 있으며 현재 몇주 치만 남아있다”고 밝혔다.김지예 기자