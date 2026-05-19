삼성전자 노사, 2일차 협상 시작…“타결 가능성 있다”

중노위원장 “타결 안될때 조정안 제시”

오전 회의서 양측 이견 재확인 예정

이미지 확대 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

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삼성전자 노사가 정부 중재하에 19일 2일차 협상에 돌입한 가운데 박수근 중앙노동위원회 위원장이 “타결 가능성이 있다”며 긍정적인 신호를 내비쳤다.삼성전자 노사는 이날 오전 10시 세종 중노위에서 2일차 사후조정 회의에 돌입했다. 회의를 주재하는 박 위원장은 회의장에 들어서기 직전 기자들과 만나 조정안이 나올지를 묻는 질문에 “최종적으로 양사가 타결될 수 있는지를 보고 안 되면 그때 내겠다”며 “아직은 양 당사자가 타결 가능성이 있다”고 전했다.이어 “잘될 것이라고 보나”라는 질문에 박 위원장은 “네. 기다려 보라”고 답했다.전날 중노위는 양측의 의견을 오전 10시부터 오후 6시 20분까지 들은 후 회의를 종료했다. 박 위원장은 이날도 오후 7시 전에 회의를 끝내겠다는 의지를 내비쳤다. 중노위는 오전 회의에서 양측의 이견을 한 번 더 확인할 계획이다.세종 김우진 기자