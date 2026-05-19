정용진 신세계 회장, ‘스벅 5·18 파문’ 대국민 사과…“역사인식 부족 통감, 전면 쇄신”

세줄 요약 정용진 회장, 5·18 폄훼 논란에 직접 사과

역사인식 부족 인정, 책임은 자신에게 귀속

전 계열사 검수 재점검·교육 강화 약속

이미지 확대 정용진 신세계 회장. 서울신문 DB

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​정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 ‘5·18 폄훼 마케팅 파문’과 관련해 직접 대국민 사과문을 발표하고 고개를 숙였다. 전날 사태 발생 직후 계열사 대표를 즉각 경질한 데 이어, 오너가 직접 나서 그룹 전체의 역사인식 부재를 인정하고 의사결정 시스템의 전면 재점검을 약속하는 등 사태 진화에 총력을 기울이는 모습이다.​19일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 이날 사과문을 통해 “계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”면서 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.정 회장은 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 “대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들이며, 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다”고 덧붙였다.​정 회장은 재발 방지를 위한 고강도 후속 대책도 내놨다. 우선 이번 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고 그 결과를 투명하게 공개하기로 했다. 이와 함께 스타벅스뿐 아니라 전 계열사의 마케팅 콘텐츠 검수 과정을 전면 재점검하고 심의 기준을 구체화할 방침이다. 특히 엄격한 역사의식 정립을 위해 정 회장 본인을 포함한 전 임직원을 대상으로 대대적인 역사·윤리 교육을 실시하겠다고 공언했다.앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 46주년 기념일 당일인 18일 오전 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용한 마케팅을 진행해 논란이 됐다. 이에 이재명 대통령이 엑스(X)를 통해 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”라며 강도 높은 비판을 내놨다.김현이 기자