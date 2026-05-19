경제 2차 ‘고유가 피해지원금’ 접수 시작 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/19/20260519030004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-19 00:20 입력 2026-05-19 00:20 이미지 확대 2차 ‘고유가 피해지원금’ 접수 시작 소득 하위 70%(약 3600만명) 국민에게 10만~25만원의 ‘고유가 피해지원금’ 지급이 시작된 18일 서울 성북구의 한 주민센터에서 한 신청자가 돋보기를 이용해 접수 대장을 살펴보며 수령인 서명을 하고 있다.도준석 전문기자 소득 하위 70%(약 3600만명) 국민에게 10만~25만원의 ‘고유가 피해지원금’ 지급이 시작된 18일 서울 성북구의 한 주민센터에서 한 신청자가 돋보기를 이용해 접수 대장을 살펴보며 수령인 서명을 하고 있다. 도준석 전문기자 2026-05-19 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지