이미지 확대 2차 ‘고유가 피해지원금’ 접수 시작 소득 하위 70%(약 3600만명) 국민에게 10만~25만원의 ‘고유가 피해지원금’ 지급이 시작된 18일 서울 성북구의 한 주민센터에서 한 신청자가 돋보기를 이용해 접수 대장을 살펴보며 수령인 서명을 하고 있다.

도준석 전문기자

2026-05-19 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소득 하위 70%(약 3600만명) 국민에게 10만~25만원의 ‘고유가 피해지원금’ 지급이 시작된 18일 서울 성북구의 한 주민센터에서 한 신청자가 돋보기를 이용해 접수 대장을 살펴보며 수령인 서명을 하고 있다.도준석 전문기자