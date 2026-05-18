고리 2호기·북한 평산폐수 대응 공무원 2400만원 특별포상

원안위, 국민 체감 우수 성과 3건 기여 12명에 수여고리 2호기 계속운전 10년 만에 승인
원전 사고대응 목표치 세계 최고 수준
SMR 규제 로드맵 구축…국가 전략 제시
북한 평산 폐수 의혹 대응 공무원도 포상
“허위 정보 확산 막아 국민 불안 조기 불식”
설계 수명이 완료된 고리 2호기 계속운전·사고관리계획서 승인, 북한 평산 우라늄 시설 폐수 방류 의혹 대응, 소형모듈원자로(SMR) 규제체계 구축 방안 마련에 기여한 공무원 12명이 2400만원의 정부 특별성과 포상금을 받았다.
원자력안전위원회는 18일 서울 종로구 원안위 대회의실에서 국민이 체감할 수 있는 우수 성과 3건에 기여한 공무원들에 대해 특별성과 포상을 실시했다고 밝혔다.
고리 2호기 계속운전 허가는 월성 1호기 계속운전 이후 10년 만이다. 지난해 11월 계속운전 허가를 받아 지난달 가동에 들어갔다. 원안위는 담당 공무원들이 과학적 근거에 기반한 계속운전 기간 안전 여유도 확보 여부와 방사선 환경영향평가 안전기준 충족 등을 면밀히 확인해 후속 계속운전 심사 기준과 경험을 축적하는 데 기여했다고 설명했다. 장기 가동 원전의 안전성을 높였다는 의미다.
특히 고리 2호기 사고관리계획서 승인은 사고관리설비를 적극적으로 현장에 적용해 국제적으로 선례가 없는 수준의 원전 사고 대응 목표치를 달성했다고 덧붙였다.
북한 평산 우라늄 시설 폐수 방류 의혹과 관련해서는 방사능 오염 우려가 있는 지역에 대해 과학기술 기반 조사계획을 주도적으로 수립하고 관계부처와 협업을 통해 신속히 조사한 결과를 투명하게 공개한 점이 높은 평가를 받았다. 원안위는 “소셜미디어(SNS)에서 허위 정보가 확산되지 않도록 신속히 대응해 국민 불안을 조기 불식시킨 점이 성과로 인정받았다”고 전했다.
SMR은 세계적인 기술 개발 경쟁에 선제적으로 대응하기 위해 국가 차원의 전략적 규제 청사진을 제시한 점이 호평을 받았다. 관계부처·개발자·전문기관·산학연 전문가 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 인허가 체계 개편과 기술기준 제정을 포함한 연구개발, 국제협력 등을 통해 SMR 규제 인프라 전반에 대한 구축 방향을 제시해 SMR 규제 환경의 예측 가능성을 높인 점이 인정됐다.
원안위는 이날부터 국민이 직접 원안위 공무원 특별성과를 추천할 수 있도록 원안위 홈페이지에 팝업창과 알림관을 개설해 운영한다.
강주리 기자
세줄 요약
- 고리 2호기 계속운전 승인, 10년 만의 사례
- 북한 평산 폐수 의혹 신속 대응, 불안 조기 차단
- SMR 규제 로드맵 제시, 국가 전략 기반 마련
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