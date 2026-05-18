고리 2호기·북한 평산폐수 대응 공무원 2400만원 특별포상

원안위, 국민 체감 우수 성과 3건 기여 12명에 수여

이미지 확대 최원호(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 원자력안전위원회 위원장이 18일 서울 종로구 원자력안전위원회 대회의실에서 열린 특별성과 포상 행사에서 2400만원의 포상을 받은 공무원들과 기념 촬영을 하고 있다. 원자력안전위원회 제공

이미지 확대 3년 만에 재가동된 부산 기장 고리 원자력발전소 2호기(오른쪽 두 번째) 모습. 한국수력원자력 제공

이미지 확대 원안위, ‘북한 우라늄공장 폐수’ 조사…강화도 시료 채취 원자력안전위원회는 지난해 7월 4일 최근 제기되는 북한 평산 우라늄 정련공장 폐수 문제와 관련해 시료 채취를 위해 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가들을 강화도 현장에 파견했다고 밝혔다. 이날 시료 채취는 6개 지점에서 이뤄졌으며, 시료는 KINS 분석실로 옮겨져 세슘 및 우라늄과 중금속 오염 여부에 대한 정밀 조사가 이뤄질 예정이다. 사진은 이날 강화도에서 한국원자력안전기술원 전문가가 시료 채취하고 있는 모습. 원자력안전위원회 제공

이미지 확대 원안위, ‘북한 우라늄공장 폐수’ 조사…강화도 시료 채취 원자력안전위원회는 지난해 7월 4일 북한 평산 우라늄 정련공장 폐수 문제와 관련해 시료 채취를 위해 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가들을 강화도 현장에 파견했다고 밝혔다.

이날 시료 채취는 6개 지점에서 이뤄졌으며, 시료는 KINS 분석실로 옮겨져 세슘 및 우라늄과 중금속 오염 여부에 대한 정밀 조사가 이뤄질 예정이다. 사진은 이날 강화도에서 한국원자력안전기술원 전문가가 시료 채취하고 있는 모습. 원자력안전위원회 제공

이미지 확대 SMR의 미래는? 지난해 10월 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘스마트에너지플러스 2025’에서 관람객들이 소형모듈원전(SMR) 모형을 둘러보고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 고리 2호기 계속운전 승인, 10년 만의 사례

북한 평산 폐수 의혹 신속 대응, 불안 조기 차단

SMR 규제 로드맵 제시, 국가 전략 기반 마련

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설계 수명이 완료된 고리 2호기 계속운전·사고관리계획서 승인, 북한 평산 우라늄 시설 폐수 방류 의혹 대응, 소형모듈원자로(SMR) 규제체계 구축 방안 마련에 기여한 공무원 12명이 2400만원의 정부 특별성과 포상금을 받았다.원자력안전위원회는 18일 서울 종로구 원안위 대회의실에서 국민이 체감할 수 있는 우수 성과 3건에 기여한 공무원들에 대해 특별성과 포상을 실시했다고 밝혔다.고리 2호기 계속운전 허가는 월성 1호기 계속운전 이후 10년 만이다. 지난해 11월 계속운전 허가를 받아 지난달 가동에 들어갔다. 원안위는 담당 공무원들이 과학적 근거에 기반한 계속운전 기간 안전 여유도 확보 여부와 방사선 환경영향평가 안전기준 충족 등을 면밀히 확인해 후속 계속운전 심사 기준과 경험을 축적하는 데 기여했다고 설명했다. 장기 가동 원전의 안전성을 높였다는 의미다.특히 고리 2호기 사고관리계획서 승인은 사고관리설비를 적극적으로 현장에 적용해 국제적으로 선례가 없는 수준의 원전 사고 대응 목표치를 달성했다고 덧붙였다.북한 평산 우라늄 시설 폐수 방류 의혹과 관련해서는 방사능 오염 우려가 있는 지역에 대해 과학기술 기반 조사계획을 주도적으로 수립하고 관계부처와 협업을 통해 신속히 조사한 결과를 투명하게 공개한 점이 높은 평가를 받았다. 원안위는 “소셜미디어(SNS)에서 허위 정보가 확산되지 않도록 신속히 대응해 국민 불안을 조기 불식시킨 점이 성과로 인정받았다”고 전했다.SMR은 세계적인 기술 개발 경쟁에 선제적으로 대응하기 위해 국가 차원의 전략적 규제 청사진을 제시한 점이 호평을 받았다. 관계부처·개발자·전문기관·산학연 전문가 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 인허가 체계 개편과 기술기준 제정을 포함한 연구개발, 국제협력 등을 통해 SMR 규제 인프라 전반에 대한 구축 방향을 제시해 SMR 규제 환경의 예측 가능성을 높인 점이 인정됐다.원안위는 이날부터 국민이 직접 원안위 공무원 특별성과를 추천할 수 있도록 원안위 홈페이지에 팝업창과 알림관을 개설해 운영한다.강주리 기자