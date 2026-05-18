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한국 주도 ‘원전 해체 국제표준’ 신규안 3년 만에 최종 승인

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강주리 기자
강주리 기자
수정 2026-05-18 21:52
입력 2026-05-18 21:52

원전 해체 전 과정 담아… 국제표준 제정 첫 관문 통과

19일부터 각국 의견 수렴
내년 12월 국제표준 제정

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새울 3, 4호기 원전 건설 전경. 원자력안전위원회 제공
새울 3, 4호기 원전 건설 전경. 원자력안전위원회 제공


한국 정부가 세계 최초로 제안한 원전 해체 분야의 국제표준 신규작업표준안(NP)이 국제표준화기구(ISO)의 최종 승인을 받았다. 이로써 원전 해체 분야의 국제표준 선점에 바짝 다가섰다.

산업통상부 국가기술표준원은 18일 한국이 2023년 6월 ISO에 제안한 원전 해체 표준안이 NP로 최종 승인됐다고 밝혔다. 승인된 표준안은 약 3년에 걸친 기술위원회 논의 끝에 미국·중국·일본 등 9개 회원국의 찬성을 얻었다.

이번 표준안은 용어 정의부터 계획 수립과 실행·관리까지 원전 해체 전 과정에 적용되는 일반 요건을 담고 있다. 신규작업표준안은 국가표준 제정 첫 단계다. 이후 작업반 초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종 국제표준안(FDIS) 등 절차를 거치면 국제표준(IS)으로 제정된다.



우리나라는 프로젝트 리더로서 표준 제정을 주도한다. 19일부터 각국의 의견 수렴을 시작하며, 내년 12월 국제표준 제정을 목표로 하고 있다. 김대자 국표원장은 “K원전 수출 경쟁력을 뒷받침할 수 있도록 ISO뿐만 아니라 미국기계학회(ASME) 등의 사실상 표준 제정도 주도해 나가겠다”고 말했다.

세종 강주리 기자
세줄 요약
  • 한국 제안 원전 해체 국제표준안 ISO 최종 승인
  • 3년 논의 끝 9개국 찬성, 국제표준 선점 가시화
  • 19일 의견 수렴 개시, 내년 12월 제정 목표
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