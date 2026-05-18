엑소코바이오-바로팜, 약국 기반 엑소좀 홈케어 시장 확대 나선다

세줄 요약 엑소코바이오-바로팜 전략적 제휴 체결

ASCEplus 홈케어 약국 유통 확대 추진

약사 상담·교육 연계로 소비자 접점 강화

이미지 확대 엑소코바이오와 바로팜의 전략적 업무협약식에서 조병성 엑소코바이오 대표(왼쪽)와 김슬기 바로팜 대표가 협약서를 들어 보이고 있다.(사진=엑소코바이오)

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엑소좀 기반 바이오 기업 엑소코바이오는 약국 경영 플랫폼 바로팜과 제휴 계약을 체결하고, 스킨케어 브랜드 ‘ASCEplus’ 홈케어 제품의 약국 유통 확대 및 상담 중심 시장 진입을 추진한다고 18일 밝혔다.이번 협약은 엑소코바이오의 기술력과 바로팜의 전국 약국 전산망을 결합해 소비자 접근성을 높이고 약국 중심 피부 솔루션 시장을 넓히기 위해 마련됐다. 양사는 제품 공급 외에 약사 교육, 소비자 커뮤니케이션, 마케팅 지원을 아우르는 협력 체계를 가동할 방침이다.엑소코바이오는 피부과 및 에스테틱 시장에서 확보한 기술력을 기반으로 홈케어 사업 확장을 진행 중이다. ASCEplus 홈케어 제품군은 피부 장벽 관리, 진정, 보습, 회복 관리에 초점을 둔 스킨케어 라인업으로, 민감성 피부형 유저와 홈케어 수요층을 고려해 설계됐다.플랫폼 운영사 바로팜은 약 2만 5,000개 회원 약국 네트워크를 기반으로 가동되는 약국 경영 플랫폼이다. 데이터 기반 제품 기획, 마케팅, 제3자 물류(3PL) 서비스를 통합 제공하며 제반 브랜드의 약국 시장 진입을 지원하는 업무를 수행한다.양사는 이번 협력을 통해 ▲ASCEplus 홈케어 제품 약국 채널 확대 ▲약사 대상 제품·성분 교육 ▲소비자 상담용 자료 및 마케팅 콘텐츠 지원 ▲프리미엄 더마코스메틱 카테고리 강화 등을 공동 추진할 예정이다.엑소코바이오 관계자는 “이번 제휴는 엑소좀 기반 홈케어 제품을 보다 신뢰도 높은 약국 채널을 통해 선보인다는 점에서 의미가 크다”며 “전문성과 소비자 접근성을 동시에 강화해 프리미엄 홈케어 시장 확대에 나설 것”이라고 밝혔다.바로팜 관계자는 “약국은 소비자와 가장 가까운 건강 상담 채널 가운데 하나”라며 “약사의 전문성을 기반으로 차별화된 스킨케어 제품을 제안하고, 약국 중심의 신규 뷰티·헬스케어 카테고리를 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.양사는 이번 전략적 제휴를 계기로 약국 기반 프리미엄 홈케어 시장 경쟁력을 강화하고, 소비자에게 보다 전문적이고 체계적인 피부 건강 관리 경험을 제공한다는 방침이다.양승현 리포터