“제주로 오면 최대 20만원”… 청년 전입축하장려금에 1748명 몰렸다

5년 이상 거주뒤 다시 돌아오면 20만원

시행 두달 만에 예산 58.3% 소진

‘탐나는전’으로 최대 20만원 지급

전입·정주 유도로 인구 변화 대응

이미지 확대 제주도 농업기술원이 농업·농촌으로의 청년농업인 유입과 정착을 위해 청년농업인학교를 운영하고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 청년 전입 축하장려금 첫 시행, 신청 급증

두 달여 만에 1748건 접수, 예산 58.3% 집행

탐나는전 지급으로 전입·정착 유도

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“제주로 오면 최대 20만원 드립니다.”제주도가 올해 처음 시행한 ‘청년 전입 축하장려금’ 사업에 청년층의 관심이 쏠렸다. 제주로 이주하는 청년들에게 지역화폐 ‘탐나는전’을 지급하는 방식으로, 시행 두 달여 만에 전체 예산의 절반 이상이 집행됐다.제주도는 지난 2월 23일부터 ‘2026년 탐라청년출발패키지(청년 전입 축하장려금)’ 신청을 받은 결과, 지난 4월 말까지 모두 1748건이 접수됐다고 18일 밝혔다. 2차 지급분까지 포함하면 전체 예산의 58.3%가 소진된 상태다.이 사업은 청년층의 제주 전입과 정착을 유도하기 위해 올해 처음 도입됐다. 지원 대상은 만 19세 이상 39세 이하 청년으로, 올해 1월 1일 이후 제주로 전입한 경우 신청할 수 있다. 다만 전입일 기준 최근 1년 이내 제주에 주민등록 이력이 없어야 한다.지원금은 제주 지역화폐인 ‘탐나는전’으로 지급된다. 제주 거주 이력이 없는 청년이 전입하는 일반형은 총 10만원, 과거 제주에서 5년 이상 연속 거주한 뒤 다시 돌아오는 U턴형은 총 20만원을 받을 수 있다.지원금은 한 번에 지급되지 않는다. 전입 직후 1차 축하금을 지급하고, 6개월 이상 실제 거주가 확인되면 2차 정주 장려금을 추가로 지급하는 방식이다. 각각 전체 금액의 50%씩 나눠 지급된다.신청은 정부24 누리집에서 온라인으로 가능하며, 자세한 내용은 제주특별자치도청 고시·공고란에서 확인할 수 있다.양기철 도 기획조정실장은 “청년들이 제주 전입 신고를 계기로 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”며 “인구 감소와 청년층 유출 등 인구 구조 변화에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자