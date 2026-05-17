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서울 아파트 매매·전세·월세 모두 상승

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-17 15:26
입력 2026-05-17 15:26
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서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자
서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자


서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트.

이지훈 기자
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