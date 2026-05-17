경제 서울 아파트 매매·전세·월세 모두 상승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/17/20260517500065 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-17 15:26 입력 2026-05-17 15:26 이미지 확대 서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자 서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울 아파트 시장의 전반적인 상황은? 상승 하락