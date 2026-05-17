서울 아파트 매매·전세·월세 모두 상승

이미지 확대 서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트. 2026.5.17 이지훈 기자

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서울 아파트 시장이 매매와 전세, 월세 모두 높은 상승률을 보였다. 사진은 17일 서울 용산구 남산에서 바라본 서울 시내 아파트.이지훈 기자