美 공시 후폭풍에…금융지주들 “생산적 금융·포용 금융 자발적 참여” 강조

세줄 요약 미국 SEC 공시 논란 뒤 공동 입장문 발표

생산적·포용금융 정책에 자발적 참여 강조

공시 차이는 미국 규정과 소송 리스크 대응

이미지 확대 5대 금융지주 CI. 각 사 제공

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주요 금융지주들이 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 논란과 관련해 이례적으로 공동 입장문을 내고 생산적·포용금융 확대 정책에 대한 지지 입장을 강조했다. 미국 공시에 담긴 ‘건전성 악화 가능성’ 언급이 논란이 되자 “정부 정책에 자발적으로 참여하고 있다”며 진화에 나선 것이다.KB·신한·우리금융지주는 15일 공동 입장문을 통해 “정부의 생산적·포용금융 정책 방향에 깊이 공감하고 있으며 이를 핵심 경영 방향 중 하나로 추진하고 있다”고 밝혔다.앞서 이들 금융지주는 지난달 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 제출한 연차보고서에서 생산적·포용금융 확대와 관련해 “연체율 증가 및 자산건전성 악화 가능성” 등을 투자 위험 요인으로 기재했다. 해당 내용은 국내 사업보고서에는 포함되지 않아 논란이 일었다.금융지주들은 이에 대해 “특정 투자자에게 추가 정보를 제공하거나 국내 투자자를 차별하기 위한 목적이 아니다”라며 “미국 증권법상 요구되는 ‘완전한 정보공개(Full Disclosure)’ 원칙과 소송 리스크 대응 체계에 따른 공시 방식 차이 때문”이라고 설명했다.그러면서 “서민·소상공인·중소기업 금융 접근성을 높이고 벤처·신산업·실물경제 분야 자금 공급 확대를 통해 금융의 사회적 역할 강화에 기여하고 있다”고 강조했다.박소연 기자