GTX 삼성역 공사장 철근 절반만 넣어…다음달 개통 연기

세줄 요약 삼성역 공사장 철근 누락 확인

국토부 긴급 감사와 현장점검 착수

다음 달 GTX-A 개통 일정 연기

이미지 확대 수도권광역급행철도(GTX)-A가 안전 점검을 위해 영업시운전을 하고 있다. 국가철도공단 제공

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수도권 광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 공사 구간에서 ‘기둥 철근 누락’ 등 부실 시공이 확인돼 정부가 긴급 감사에 착수했다. 당장 6월 무정차 방식으로 예정된 전 구간(파주 운정~서울역·수서~동탄) 연결의 차질이 불가피해졌다.국토교통부는 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 시공 오류가 확인돼 긴급 현장점검 등 조치에 착수했다고 15일 밝혔다.조사 결과 삼성역 복합환승센터 지하 5층 GTX 승강장 기둥 80본 중 50본에서 주철근이 설계와 다르게 시공된 것으로 드러났다. 당초 2열로 배치되어야 할 주철근이 1열만 설치되는 착오가 발생한 것이다.국토부는 서울시가 이 사실을 알고도 늦게 알렸다고 밝혔다. 서울시는 지난해 11월 시공사로부터 해당 오류를 보고받아 인지하고 있었음에도 불구하고, 약 5개월이 지난 지난 4월 29일에야 국토부에 보강 방안을 수립해 보고했다.국토부는 심각한 시공 오류를 인지하고도 한참이 지나서야 보고된 점 등 사업 관리에 문제가 있다고 판단해 이날 서울시와 국가철도공단에 대한 감사에 착수했다.국토부는 서울시가 제시한 보강 방안에 대해 공인기관의 철저한 검증을 거쳐 안전에 문제가 없도록 조치할 방침이다. 이번 사태로 다음 달로 예정됐던 삼성역 무정차 통과와 전 구간 연결 일정은 무기한 연기될 전망이다.세종 박은서 기자