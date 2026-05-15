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[속보] 코스피 사상 첫 8000선 무너뜨린 ‘매도 폭탄’…한 달 만에 사이드카

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-15 13:55
입력 2026-05-15 13:36
세줄 요약
  • 코스피, 장중 사상 첫 8000선 돌파 후 급락
  • 차익 실현 매물 쏟아지며 매도 사이드카 발동
  • 코스피200 선물지수 5.09% 하락, 7600선 밀림
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코스피가 8000 포인트를 돌파한 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.5.15. 연합뉴스
코스피가 8000 포인트를 돌파한 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.5.15. 연합뉴스


코스피가 15일 사상 처음으로 8000 고지를 밟은 직후 가파르게 추락하면서 프로그램 매매를 일시 중단시키는 ‘사이드카’가 발동됐다. 코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 약 한 달 만이다.

한국거래소는 이날 오후 1시 28분 49초를 기점으로 5분간 프로그램 매도 호가의 효력을 정지시켰다. 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 5.09% 하락한 1182.00을 기록했다. 보통 선물 지수가 전일 대비 5% 이상 하락해 1분간 유지될 경우 시장의 과열을 식히기 위해 매도 사이드카가 발동된다.

앞서 코스피 지수는 장 시작과 동시에 가파르게 오르며 사상 처음으로 8000선을 돌파했다. 그러나 고점을 찍은 직후 차익 실현 매물이 쏟아지며 하락세로 반전했다. 이날 오후 1시 35분 기준으로 코스피는 전 거래일보다 4% 넘게 하락하며 7600선까지 밀려난 상태다.

김성은 기자
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