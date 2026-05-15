[속보] 코스피 사상 첫 8000선 무너뜨린 ‘매도 폭탄’…한 달 만에 사이드카

세줄 요약 코스피, 장중 사상 첫 8000선 돌파 후 급락

차익 실현 매물 쏟아지며 매도 사이드카 발동

코스피200 선물지수 5.09% 하락, 7600선 밀림

이미지 확대 코스피가 8000 포인트를 돌파한 15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.5.15. 연합뉴스

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코스피가 15일 사상 처음으로 8000 고지를 밟은 직후 가파르게 추락하면서 프로그램 매매를 일시 중단시키는 ‘사이드카’가 발동됐다. 코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 약 한 달 만이다.한국거래소는 이날 오후 1시 28분 49초를 기점으로 5분간 프로그램 매도 호가의 효력을 정지시켰다. 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 5.09% 하락한 1182.00을 기록했다. 보통 선물 지수가 전일 대비 5% 이상 하락해 1분간 유지될 경우 시장의 과열을 식히기 위해 매도 사이드카가 발동된다.앞서 코스피 지수는 장 시작과 동시에 가파르게 오르며 사상 처음으로 8000선을 돌파했다. 그러나 고점을 찍은 직후 차익 실현 매물이 쏟아지며 하락세로 반전했다. 이날 오후 1시 35분 기준으로 코스피는 전 거래일보다 4% 넘게 하락하며 7600선까지 밀려난 상태다.김성은 기자