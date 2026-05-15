정부, 상반기 내 ‘한국형 녹색전환(K-GX)’ 전략 발표

12개 부처·민관 합동 추진단 가동

이미지 확대 이형일 재정경제부 제1차관. 재경부 제공

세줄 요약 K-GX 전략 상반기 내 발표 계획

탄소중립·에너지안보 성장동력 전환

부처·산업계 참여해 지원방안 논의

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정부가 탄소중립과 에너지 안보를 우리 경제의 새로운 성장 동력으로 전환하기 위한 ‘한국형 녹색전환(K-GX) 전략’을 수립해 상반기 내 발표한다.정부는 15일 서울 대한상공회의소에서 이형일 재정경제부 제1차관과 이호현 기후에너지환경부 제2차관 공동 주재로 ‘K-GX 추진단 범정부협의체 및 민간협의체 실무 작업반 회의’를 개최했다. 회의에는 재경부, 산업부 등 12개 관계부처와 대한상의, 주요 업종별 기업 관계자들이 참석했다.이번 회의는 지난 1월 출범한 K-GX 추진단의 준비 상황을 점검하고, 산업계의 실제 건의사항을 전략에 반영하기 위해 마련됐다.먼저 범정부협의체 실무작업반에서는 산업별·부문별 녹색전환(GX) 추진 방향과 핵심 기술 확보를 위한 연구개발(R＆D) 과제는 물론, 기업의 전환 비용 부담을 덜어줄 재정·세제 지원 방안을 논의했다.민간협의체 회의에서는 대한상공회의소가 철강, 석유화학, 시멘트, 반도체 등 주요 업종으로부터 수렴한 핵심 선도과제와 대정부 건의사항이 공유됐다.이형일 차관은 “K-GX가 민간 혁신을 유도하고 새로운 성장 동력을 창출하는 발판이 되도록 실효성 있는 전략을 마련할 것”이라며 “녹색전환의 성공은 기업의 혁신 역량에 달린 만큼 정부가 전폭적으로 지원하겠다”고 기업 동참을 요청했다.이호현 차관 역시 “중동 지역 분쟁 등으로 에너지 안보와 전력 주도권 확보가 국가적 과제로 부상했다”며 “K-GX 전략을 통해 지속 가능한 경제성장을 실현할 수 있도록 정부와 기업 모두의 노력이 필수적”이라고 강조했다.정부는 이날 논의된 내용을 바탕으로 관계부처 및 산업계와 소통해 ‘K-GX 전략’을 수립해 상반기 중 발표할 계획이다.세종 박은서 기자