혹한 견디는 황제펭귄처럼… 교보생명, 캐릭터 ‘꼬옥’ 공개

세줄 요약 황제펭귄 허들링 모티브 캐릭터 ‘꼬옥’ 공개

상부상조·고객 보장 약속 의미 담은 기획

3대 가족 구성으로 생애 전반 보살핌 강조

이미지 확대 교보생명의 캐릭터 ‘꼬옥 패밀리’. 교보생명 제공

이미지 확대 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 12일 충남 천안 계성원(교보생명 연수원)에서 열린 2026 교보 MDRT DAY 행사에서 새롭게 론칭한 캐릭터 ‘꼬옥’을 재무설계사(FP)들에게 소개하고 있다. 교보생명 제공

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교보생명이 생명보험의 가치를 쉽게 전달하기 위해 황제펭귄을 모티브로 한 새 캐릭터 ‘꼬옥’을 선보였다. 황제펭귄이 혹한 속에서 서로의 체온을 나누며 버티는 ‘허들링’에서 착안해 상부상조와 고객 곁을 지키겠다는 의미를 담았다.교보생명은 고객 소통 강화를 위해 새 캐릭터 꼬옥을 론칭했다고 14일 밝혔다. 꼬옥은 수천 마리의 황제펭귄이 남극의 추위 속에서 원형을 이뤄 서로의 체온을 나누는 생존 방식에서 영감을 얻었다. 교보생명은 이를 “서로가 서로를 도와 삶의 위험을 함께 견디는 생명보험의 가치와 연결했다”고 설명했다.신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 지난 12일 충남 천안 계성원에서 열린 ‘2026 교보 MDRT DAY’ 행사에서 재무설계사들에게 꼬옥 캐릭터의 의미를 처음 소개했다. 신 의장은 “꼬옥은 서로 기대어 역경을 극복하는 상부상조의 정신, 힘들 때 고객을 안아주는 포옹, 고객 보장 약속을 꼭 지키겠다는 의미를 담았다”고 말했다.캐릭터명 꼬옥은 소중한 사람을 따뜻하게 안아주는 느낌과 고객 곁을 꼭 지키겠다는 약속을 함께 표현한 이름이다. 이번 캐릭터는 꼬옥을 중심으로 막내 동생 ‘꼬물이’, 아빠·엄마, 할아버지·할머니까지 3대를 아우르는 6인 가족으로 구성됐다. 유아기부터 노년기까지 고객 생애 전반을 보살피겠다는 취지를 담았다.교보생명은 꼬옥을 활용한 굿즈 제작과 소셜서비스(SNS) 콘텐츠, 온오프라인 이벤트 등을 통해 고객 접점을 넓힐 계획이다. 캐릭터는 저작권을 획득했고 상표권 등록도 마쳤다. 교보생명 관계자는 “꼬옥을 통해 고객에게 생명보험 본연의 가치를 더 쉽게 전달하겠다”고 말했다.김예슬 기자