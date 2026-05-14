삼성전자 노조 “성과급 제도화 답변 달라”…15일 오전 10시 통첩

세줄 요약 성과급 제도화·투명화·상한 폐지 요구

15일 오전 10시까지 대표이사 답변 통첩

응답 없으면 파업 대응, 중노위 재조정 요청

이미지 확대 삼성전자 측 대표 교섭위원인 김형로(왼쪽 사진) 부사장과 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 13일 새벽 정부세종청사 중앙노동위원회에서 가진 2026년 임금협약 체결을 위한 2차 사후조정 회의가 결렬된 이후 협상장을 떠나고 있다.

세종 연합뉴스

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삼성전자 노동조합은 14일 사측의 추가 대화 제안에 “성과급(OPI) 투명화, 상한 폐지, 제도화에 대해 사측의 확실한 대화 의지가 확인될 경우 임하겠다”고 밝혔다.삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부는 이날 오후 전영현 대표이사에게 보낸 공문을 통해 이런 입장을 전달했다.노조는 “이에 대한 답을 갖고 15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변하라”며 “(사측의) 변화가 없을 경우 적법한 쟁의 행위인 ‘파업’으로 대응할 것을 분명히 밝힌다”고 강조했다.삼성전자는 이날 전국삼성전자노동조합, 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부에 ‘노사 간 추가 대화를 제안드린다’는 제목의 공문을 보내 성과급 갈등 해결을 위한 추가 대화를 제안했다.앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 13일 새벽까지 진행한 사후 조정에서도 ‘성과급 제도화’를 두고 이견을 좁히지 못했고 합의가 결렬됐다.중앙노동위원회 역시 이날 삼성전자 노사에 사후 조정 회의 재개를 공식 요청하기도 했다. 중노위는 이날 “삼성전자 노사에 오는 16일 사후 조정 회의를 재개할 것을 요청했다”고 밝혔다. 추가 협상 자리를 다시 마련하겠다는 취지다.중노위는 “노사 간 입장 차이를 평화적으로 해결하기 위해 다시 한번 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭이 필요하다”고 설명했다. 사후 조정은 노사 쌍방 요청이나 일방 요청 후 상대방 동의, 또는 노동위원회 위원장의 권유에 당사자가 동의할 경우 개시될 수 있다.이범수 기자