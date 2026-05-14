렉스필, 태광CC와 홀인원 이벤트 운영 조인식 진행

세줄 요약 렉스필-태광CC 홀인원 이벤트 조인식 진행

방문 고객 대상 프리미엄 마케팅 협력 확대

골프장 접점 강화와 브랜드 경험 제공

이미지 확대 (사진=렉스필 제공)

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프리미엄 수면 브랜드 렉스필이 태광CC와 홀인원 이벤트 운영 및 프리미엄 마케팅 협력을 위한 공식 조인식을 진행했다.양사는 이번 협약을 통해 태광CC를 방문하는 고객 대상 홀인원 이벤트를 운영하고 프리미엄 마케팅 활동을 공동으로 전개할 예정이다. 렉스필은 골프장 방문 고객층과의 접점을 확대하고, 태광CC는 고객 대상 프리미엄 콘텐츠를 추가 운영한다.경기도 용인에 위치한 태광CC는 뛰어난 접근성과 아름다운 자연경관으로 잘 알려진 명문 골프장이다. 약 45만 평 규모의 부지에 넓은 페어웨이와 전략적인 코스 레이아웃을 갖추고 있으며, 회원제와 퍼블릭 코스를 병행 운영해 다양한 골퍼들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있다.렉스필은 초프리미엄 수면 브랜드로 국내외 시장에서 프리미엄 이미지를 구축하고 있다. ‘알렉산더 프리미엄 시그니쳐 SK’는 약 5억 원의 판매가를 기록하며 업계에서 ‘침대계의 롤스로이스’라는 별칭으로 불리는 세계적 최고가 제품군 중 하나다.또한 렉스필은 골프 산업과의 협업도 활발히 이어가고 있다. 2025년 기준 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 등을 포함한 LPGA·KLPGA·KPGA 투어 프로 총 33명을 공식 후원하고 있으며, 2025 시즌 공식 후원 선수들이 통합 20승을 기록하며 스포츠 마케팅 분야에서도 존재감을 높이고 있다.렉스필 관계자는 “태광CC와의 이번 조인식을 통해 고객들에게 더욱 특별한 프리미엄 경험을 제공할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 골프 산업과 연계한 다양한 브랜드 협업과 마케팅 활동을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.양승현 리포터