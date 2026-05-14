공정위, LG화학 등 석유화학업체 4곳 현장조사…PVC 등 담합혐의

세줄 요약 공정위, 석유화학업체 4곳 현장 조사

PVC·가소제 가격 인상 담합 의혹

이틀간 자료 확보, 불공정 행위 점검

이미지 확대 공정거래위원회 전경. 연합뉴스

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공정거래위원회가 석유화학업체 4곳의 폴리염화비닐(PVC)과 가소제 담합 혐의를 포착하고 현장 조사에 나섰다.14일 업계에 따르면 공정위 조사관은 이날부터 LG화학·한화솔루션·애경·OCI 등 4개 업체 사무실에 조사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 조사는 15일까지 이틀간 이어질 것으로 예상된다.공정위는 이들 업체가 PVC와 가소제 가격 인상을 합의했다고 의심하는 것으로 알려졌다. 가소제는 PVC를 부드럽고 유연하게 만드는 첨가제다. LG화학과 한화솔루션은 PVC를 공급하며, 가소제는 4곳 업체에서 모두 공급한다.공정위는 최근 생활 밀착·필수 품목과 관련해, 업체가 중동전쟁을 계기로 가격 인상을 하는 과정에서 불공정 행위가 있었는지 집중적으로 들여다보고 있다.공정위 관계자는 “개별 사건에 관해 확인해 줄 수 없다”고 말했다.세종 한지은 기자