천정부지 계란값에 태국산 ‘오픈런’…홈플러스, 미국산도 추가 판매

세줄 요약 AI 여파로 국내 계란값 급등, 수입란 대안 부상

홈플러스 태국산 신선란 4만6000여 판 전량 완판

미국산 백색 신선란 1만6000여 판 추가 판매

이미지 확대 한 소비자가 서울 등촌동 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점 계란 매대에서 태국산 신선란을 살펴보고 있다. 홈플러스 제공

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고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 ‘금계란’ 현상이 지속되는 가운데 가성비 수입란이 소비자들로부터 호응을 얻었다.홈플러스는 국내 대형마트 최초로 선보인 ‘태국산 신선란’ 4만 6000여 판이 전량 완판됐다고 14일 밝혔다. 지난달 19일부터 이달 7일까지 총 6차례에 걸쳐 진행된 이번 판매는 물량이 풀리는 날마다 점포마다 오픈런 현상이 벌어지는 등 뜨거운 열기를 보였다. 홈플러스 측은 “대부분의 점포에서 판매 시작 하루 만에 준비된 물량이 모두 소진됐다”고 설명했다.수입산 계란이 이토록 인기를 끄는 이유는 가파르게 치솟은 국내 계란 가격 탓이다. AI 확산 장기화로 인해 지난달까지 국내 산란계가 1000만마리 이상 살처분되면서 계란 공급이 줄었다.축산유통정보 다봄에 따르면 국내산 특란 1판(30구)의 2분기 평균 가격은 7065원으로 2021년 2분기 이후 최고 수준을 기록 중이다. 일선 마트 등에서 소비자들이 선호하는 무항생제 계란 등은 1만원을 훌쩍 넘는 경우도 있어 장바구니 부담이 커진 상황이다.홈플러스는 오는 18일부터 25일까지 ‘미국산 백색 신선란(30구)’ 1만 6000여판을 추가 판매한다. 이번에 공급되는 미국산 계란은 국내산 ‘대란’ 규격에 해당하며, 가격은 1판당 5990원으로 책정됐다. 이는 현재 국내산 대란 1판 평균가(7890원) 대비 약 24% 저렴한 수준이다. 사재기 방지를 위해 1인당 구매 수량을 2판으로 제한한다.김현이 기자