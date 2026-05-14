국내 알부민 제품, 일반식품 분류 사례 다수… 캐나다 NPN 인증 기준과 차이

세줄 요약 국내 알부민 제품, 일반식품 분류 사례 다수

건강기능식품은 식약처 심사·인증 절차 필요

캐나다는 NPN 번호로 천연건강제품 관리

이미지 확대 사진 출처: Renu Bio Health Ltd

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 알부민 성분을 함유한 제품에 대한 관심이 이어지는 가운데, 국내 유통 제품의 식품 분류 체계와 해외 인증 기준 간의 실질적 차이에 대한 정보 확인이 요구되고 있다.식품의약품안전처 기준에 따르면 국내에서 제조·유통되는 알부민 관련 제품은 고형차, 액상차, 기타가공품 등 일반식품으로 분류되는 경우가 있으며, 건강기능식품과는 별도의 기준이 적용된다. 일반식품은 건강기능식품과 비교해 기능성 표시 및 인증 절차에서 차이가 있다.건강기능식품은 식약처 심사를 통해 원료의 기능성과 안전성이 입증된 품목에 한해 유통이 허가된다. 제품 구매 시 식품 유형 명칭과 공식 인증 마크 유무를 대조 확인해야 한다는 것이 업계 전문가들의 공통된 제언이다.해외 유통 제품의 경우 해당 국가의 인증 제도를 적용받는다. 캐나다는 보건부(Health Canada) 주관하에 천연건강제품(Natural Health Products)을 대상으로 NPN(Natural Product Number) 인증 번호를 부여하는 제도를 운영 중이다.국내 시장의 일부 캐나다산 알부민 제품은 해당 NPN 인증을 근거로 유통되고 있다. 로얄캐네디언의 ‘알부민 골드’는 캐나다 보건부로부터 NPN 번호를 취득한 제품으로 알려져 있다. 해당 제품은 알부민 컴플렉스를 포함하여 로얄젤리, 밀크시슬 추출물인 실리범 마리아넘(Silybum marianum) 등의 성분으로 구성돼 있다.알부민은 단백질의 일종으로서 신체 내 단백질 형성 및 영양 성분의 체내 운반 기능을 수행하는 물질이다. 다만 알부민 섭취가 인체 작용에 미치는 직접적인 상관성은 개인별 신체 조건에 따라 상이할 수 있으며, 이에 대한 정밀한 검토가 수반돼야 한다는 분석이 존재한다.알부민 관련 품목이 다변화되는 추세에 맞춰, 제품의 건강기능식품 해당 여부 및 국가별 공식 인증 기준을 확인하려는 소비자 동향이 지속되고 있다.양승현 리포터