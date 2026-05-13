탑텐, 캐릭터 ‘커버캣’ 협업… 가정의 달 ‘패밀리 홈웨어’ 시장 공략

세줄 요약 커버캣 협업 파자마 화보 공개

가정의 달 패밀리 홈웨어 공략 강화

패밀리룩 수요 반영한 라이프스타일 제안

이미지 확대 ‘마인드어데이 커버캣’과 협업한 파자마 화보. 탑텐 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신성통상은 SPA 브랜드 탑텐(TOPTEN10)과 탑텐키즈가 인기 고양이 캐릭터 ‘마인드어데이 커버캣’과 협업한 파자마 화보를 공개하며 패밀리웨어 시장 공략을 가속화한다고 13일 밝혔다.최근 밀레니얼 세대 부모를 중심으로 가족이 옷을 맞춰 입으며 취향을 공유하는 ‘패밀리룩’이 하나의 문화로 자리 잡고 있다. 실제 소셜미디어(SNS)상 관련 게시물이 수십만 건에 달할 정도로 인기가 높은 가운데 탑텐은 홈웨어를 단순한 잠옷을 넘어 가족의 유대감을 높이는 ‘라이프스타일 필수템’으로 정의하며 차별화에 나섰다.이번 협업은 반려묘의 휴식에서 착안한 커버캣의 세계관을 가족의 일상으로 확장한 것이 특징이다. 탑텐이 공개한 화보는 부드러운 레이온 소재의 파자마를 통해 아이와 부모가 함께 누리는 ‘가장 솔직한 쉼’을 시각화했다. 캐릭터 제품이 아동용에 국한된다는 고정관념을 깨고 전 연령대가 일상에서 즐길 수 있는 아이템으로 각인시킨다는 전략이다.신성통상 관계자는 “성인과 키즈 라인업을 모두 갖춘 브랜드 경쟁력을 기반으로 ‘패밀리 라이프스타일 웨어’ 입지를 강화할 것”이라며 “파자마 외에도 코튼 티셔츠 등 취향에 맞춘 다양한 시밀러룩 제품군을 지속적으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.김현이 기자