유튜브 ‘인싸맨’, 공정거래위원회와 프랜차이즈 창업 정보 영상 공개

세줄 요약 인싸맨, 공정위와 프랜차이즈 창업 영상 공개

가맹거래 실무자 출연, 창업 전 확인사항 설명

정보공개서·실사·장기 안정성 검토 강조

이미지 확대 공정거래위원회 세종청사에서 촬영 중인 모습 (사진 제공: 공정거래위원회)

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프랜차이즈 창업 콘텐츠를 전문으로 다루는 유튜브 채널 ‘인싸맨’이 공정거래위원회와 협업한 프랜차이즈 창업 인터뷰 영상을 5월 13일 공개했다고 밝혔다.공정거래위원회 세종청사에서 촬영된 이번 영상에는 가맹거래정책과와 가맹거래조사과 실무자가 직접 출연해 가맹사업 창업 시 확인해야 할 사항들을 설명했다.영상에서는 가맹사업 분쟁의 주요 원인으로 정보공개서 미제공, 허위·과장 정보 제공, 가맹금 미예치, 부당한 계약 해지 등이 언급됐다.가맹본부가 제시하는 예상 매출액이나 고매출 사례를 신뢰하기에 앞서 정보공개서 확인과 인근 가맹점 실사를 통해 객관적인 검증 절차를 거쳐야 한다는 점이 강조됐다.또한 정보공개서 검토 시 평균 매출액뿐만 아니라 평균 운영 기간, 영업 개시 전 비용, 광고 및 판촉 비용 분담, 필수 품목 거래 조건, 브랜드 안정성 등을 종합적으로 살펴야 한다.단기 수익 규모보다는 장기적인 운영 안정성을 핵심적인 판단 기준으로 삼아야 한다는 내용이 전달됐다.인싸맨 김현 대표는 영상 공개 후 “촬영을 통해 공정거래위원회의 역할과 순기능을 더욱 자세히 알게 됐다”며 “이번 협업 영상을 통해 많은 직장인과 예비 창업자분들이 프랜차이즈 창업을 준비하는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.이번 공정거래위원회와의 인터뷰 영상은 유튜브 채널 인싸맨의 신뢰도와 공신력을 높이는 협업이 될 것으로 기대된다.가맹사업법을 관리하는 주무 기관인 공정거래위원회와 함께 창업 정보와 제도적 역할을 알리는 콘텐츠가 향후 프랜차이즈 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다는 반응이다.현재 공정거래위원회와 함께하는 시청자 이벤트도 진행 중이며, 공정거래위원회가 출연한 ‘인싸맨이 간다’ 영상은 유튜브 인싸맨 채널에서 확인할 수 있다.양승현 리포터