101번지 남산돈까스, 지성원 전 달콤커피·비트코퍼레이션 대표 신임 대표이사 선임

세줄 요약 지성원 전 대표 신임 대표이사 선임

전문경영인 체제 도입으로 경쟁력 강화

가맹사업·서비스 품질·성장동력 추진

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101번지 남산돈까스는 지속 가능한 성장 기반 강화와 브랜드 경쟁력 제고를 위해 지성원 전 달콤커피·비트코퍼레이션 대표이사를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.이번 대표이사 선임은 외식 프랜차이즈 시장 변화에 대응하고 브랜드 운영의 전문성과 체계성을 확보하기 위한 결정이다. 회사는 전문경영인 체제 도입을 통해 가맹사업 경쟁력 강화와 운영 효율화, 고객 서비스 품질 제고 및 신규 성장 동력 발굴을 추진할 계획이다.지성원 신임 대표이사는 기업 경영과 조직 운영 전반에 걸친 실무 경험을 보유한 전문 경영인이다. 데이터 기반 경영과 조직 혁신, 사업 구조 고도화를 통해 101번지 남산돈까스의 중장기 성장 전략을 구체화해 나갈 것으로 기대된다.101번지 남산돈까스는 이번 인사를 계기로 브랜드 정체성을 강화하는 한편, 소비자 만족도 향상과 가맹점 상생 체계 구축에 주력할 방침이다. 메뉴 경쟁력 강화와 운영 시스템 정비, 마케팅 역량 확대를 통해 국내 외식 프랜차이즈 시장 내 입지를 넓혀 나갈 예정이다.101번지 남산돈까스 관계자는 “이번 대표이사 선임은 회사의 다음 성장 단계를 준비하기 위한 중요한 전환점”이라며 “지 신임 대표이사의 풍부한 경영 경험과 리더십을 바탕으로 브랜드 경쟁력을 강화하고, 고객과 가맹점 모두에게 신뢰받는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.지성원 신임 대표이사는 “101번지 남산돈까스가 보유한 브랜드 자산과 시장 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”며 “운영 안정성과 혁신 역량을 함께 높여 지속 가능한 성장 기반을 구축하고, 고객 만족과 가맹점 성공을 동시에 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.한편, 101번지 남산돈까스는 앞으로도 브랜드 본연의 강점을 기반으로 고객에게 더 나은 외식 경험을 제공하고, 체계적인 경영 시스템과 차별화된 브랜드 전략을 통해 시장 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획이다.양승현 리포터