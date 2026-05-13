제로플러스, 스포애니 입점 확대…피트니스 공간 내 ‘헬시 리테일’ 모델 본격화

세줄 요약 스포애니 지점 내 샵인샵 입점 확대

운동 전후 영양 보충형 헬시 리테일 추진

가산동점·수내점 이어 4개 지점 운영

이미지 확대 제로플러스 제공

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건강 식단 브랜드 제로플러스(ZEROPLUS)가 국내 최대 피트니스 브랜드 스포애니와의 협업을 통해 오프라인 접점 확대에 나선다.제로플러스는 스포애니 지점 내 ‘샵인샵(Shop-in-Shop)’ 형태로 입점하며, 운동과 식단을 하나의 흐름으로 연결하는 ‘헬시 리테일’ 모델을 본격적으로 선보인다고 밝혔다. 지난 4월 가산동점과 수내점에 첫 입점을 완료한 데 이어, 5월 중순에는 교대역점과 화곡역점까지 추가 오픈하며 총 4개 지점으로 확대 운영할 예정이다.이번 입점은 단순한 상품 판매를 넘어, 피트니스 이용 고객의 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 영양 솔루션을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 제로플러스는 저당·저칼로리·고단백 중심의 간식 라인업을 기반으로, 아침 에너지 보충, 점심 균형 식단, 저녁 회복 식단 등 하루 일과와 운동 목적에 최적화된 정교한 영양 설계를 제안한다.특히 매장이 운동 공간 내에 위치해 별도의 이동 없이 운동 전후 즉각적인 영양 보충이 가능하다는 점에서 이용 편의성을 크게 높였다. 또한 스포애니 회원뿐만 아니라 인근 직장인과 주부 등 일반 고객도 자유롭게 이용할 수 있어 접근성을 한층 강화한 것이 특징이다.회사는 이번 협업을 통해 스포애니의 단순 입점 업체를 넘어, 피트니스 환경 내에서 건강한 소비 경험을 제공하는 ‘헬시 리테일 파트너’로서 핵심적인 역할을 수행한다는 방침이다. 국내 최대 규모의 피트니스 인프라를 보유한 스포애니와 전문 식단 브랜드 제로플러스 간의 시너지도 기대를 모은다.제로플러스 관계자는 “운동과 식단은 분리될 수 없는 하나의 유기적인 흐름이며, 제로플러스는 이를 가장 효율적으로 연결하는 조력자가 되고자 한다”며 “가산동점과 수내점에 이어 5월 교대역점과 화곡역점 리뉴얼 입점을 발판으로, 향후 스포애니의 다양한 지점으로 매장을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 전문적인 영양 설계를 기반으로 피트니스 회원뿐만 아니라 모든 고객이 일상 속에서 건강한 루틴을 완성할 수 있도록 접점을 지속적으로 넓혀가겠다”고 덧붙였다.한편 제로플러스는 이번 4개 지점을 시작으로, 전국 단위 스포애니 네트워크를 기반으로 한 지속적인 확장을 통해 브랜드 접근성을 강화하고, 일상 속 건강한 식문화 확산에 기여한다는 계획이다.양승현 리포터