청강문화산업대학교 산학협력단, 서울광진의류제조 소공인특화지원센터와 지산학 얼라이언스 협약 체결

세줄 요약 청강대-서울광진의류협회 업무협약 체결

지역 맞춤 교육과 인재 양성 공동 추진

현장실습·취업 연계와 공익사업 협력

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청강문화산업대학교 산학협력단(단장 김성현, 이하 청강대)은 (사)서울광진의류협회 서울광진의류제조 소공인특화지원센터(협회장 양승민)와 지역 발전 및 전문 인재 양성을 위한 업무 협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협력은 지난 4월 30일 진행된 ‘RISE 지산학 얼라이언스’ 구축 협약을 기점으로 본격화된다.이번 협약을 통해 청강대는 보유한 교육 콘텐츠와 교수 및 학생 등 인적 자원을 서울광진의류협회와 공유할 예정이다. 서울광진의류협회는 대학의 교육 인프라를 활용해 각종 공익사업을 수행하며 지역사회 발전을 도모한다.청강대와 서울광진의류협회는 지역 기반 산업 맞춤형 교육과정 및 전문 인재 양성 공동 추진, 우수 인재의 현장실습·취업·채용 연계, 지역사회 현안 해결 및 지역 공헌 프로그램 공동 운영, 이 밖에도 기타 지산학얼라이언스 발전을 위해 필요하다고 합의한 사항에 적극적으로 임하기로 했다. 협약 이후 패션디자인과 ‘지역 특화 의류(디자인) 공동 개발 용역’ 산학 공동 연구 과제 계약을 체결했다.청강문화산업대학교 산학협력단 김성현 단장은 “앞으로 서울광진의류협회와 협력하여 교육 콘텐츠와 학생 및 교수 등의 인적 자원을 활용해 의류 디자인, IP 등에 도움이 될 수 있게 협력하며 다양한 일에 적극적으로 참여할 것”이라고 전했다.서울광진의류협회 서울광진의류제조 소공인특화지원센터 양승민 협회장은 “청강대와의 협력을 통해 소공인 교육과 양 기관의 적극적인 인적 교류로 시너지를 충분히 발휘할 수 있을 것이라 생각한다”고 밝혔다.한편 경기도 이천에 위치한 청강문화산업대학교는 국내 최초의 문화산업 특성화 전문대학으로 만화, 애니메이션, 게임, 패션, 공연예술 등 문화산업 주요 분야의 전공과 실무 중심의 교육과정으로 대한민국 문화산업계에 이바지할 인재를 양성하는 데 힘쓰고 있다.양승현 리포터