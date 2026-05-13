삼성전자 “노조가 결렬 선언, 대화 지속할 것”

세줄 요약 중노위 사후조정 끝에 노사 협상 결렬 선언

삼성전자, 노조 결정에 유감 표명과 불안 지적

회사, 최악의 사태 막기 위한 대화 지속 방침

이미지 확대 삼성전자 노사가 12일 정부의 중재 하에 마지막 사후조정에 들어갔다. 사진은 이날 서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 2026.5.12 이지훈 기자

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“협상타결 기다리는 이들에게 걱정 끼쳐 유감”삼성전자가 이틀 간의 중앙노동위원회 사후조정에도 노사 간 협상이 결렬된 데 대해 13일 입장문을 냈다.삼성전자는 “정부가 노사 양측의 주장을 기반으로, 다양한 대안을 제시하며 협의를 지원했으나, 노조는 오늘 새벽 결렬을 선언했다”며 “노조의 이런 결정은 회사는 물론 협상타결을 기다리는 임직원, 그리고 주주와 국민들에게 큰 걱정과 불안을 끼치는 행동”이라고 밝혔다. 이어 “매우 유감스럽다”고 덧붙였다.또 “노조는 경영실적에 따른 회사 측의 유연한 제도화를 거부하며 경직된 제도화만을 시종 고수하고 있다”며 “회사는 마지막까지 진정성 있는 대화를 통해 최악의 사태를 막기 위한 노력을 지속할 것”이라고 전했다.삼성전자 노사는 이날 새벽까지 이어진 밤샘 마라톤 협상에도 불구하고 핵심 쟁점에 대한 간극을 좁히지 못한 채 사후조정 최종 결렬을 선언했다. 이날 오전 2시 55분쯤, 세종 중앙노동위원회(중노위)에서 진행된 2차 사후조정 회의는 노조 측의 결렬 선언과 함께 사상 초유의 총파업 국면으로 접어들게 됐다.곽소영 기자