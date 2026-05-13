이억원 “국산 AI, 토털 솔루션으로 지원”

퓨리오사 찾아 기업들과 간담회
국민성장펀드 2조원 집중 투자
이억원 금융위원장이 “국산 인공지능(AI) 모델을 육성하는 것이 대한민국의 매우 중요한 전략과제가 됐다”며 연구개발(R＆D)·규제·세제 등을 연계한 ‘토털 솔루션’을 통해 지원하겠다고 12일 밝혔다.
이 위원장은 이날 서울 강남구 퓨리오사 AI 본사를 방문해 업스테이지·LG AI연구원·뤼튼 AI·로앤컴퍼니 등 대표 AI 기업들과 간담회를 열고 이같이 말했다.
그는 “AI는 전기와 인터넷과 같이 새로운 국가 인프라”라며 “우리의 AI 생태계는 AI 반도체와 모델, 클라우드 인프라 상당 부분을 엔비디아와 외국산 빅테크 기업에 의존하는 게 현실”이라고 짚었다. 그러면서 저전력 고효율의 신경망처리장치(NPU) 등 국산 AI 반도체, 경쟁력 있는 국산 AI 모델 육성 등을 주요 과제로 꼽았다.
국민성장펀드는 1차 메가 프로젝트로 ‘K-엔비디아’, 2차 메가 프로젝트로 ‘소버린(주권) AI’를 선정하고 1월부터 지난달까지 AI 분야에 2조원의 자금을 집중 지원했다. 리벨리온(6400억원), 업스테이지(5600억원), 국가 AI 컴퓨팅센터(4000억원), 네이버(4000억원) 등이다. 이는 지금까지 승인된 전체 국민성장펀드 집행액(8조 4000억원)의 24% 수준이다.
한편, 금융위는 전날 ‘성장기업발굴협의체’ 공식 운영을 위한 킥오프 회의를 열고 범부처, 민간 금융기관이 머리를 맞대 유망기업을 발굴하기로 했다.
황인주 기자
2026-05-13 B2면
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