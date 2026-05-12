‘수출 효자’ 자동차, 50년간 지구 9바퀴 감쌀 만큼 팔았다

‘자동차의 날’ 7655만대 해외 수출… 국내 생산 1억 3000만대 돌파

이미지 확대 수출 50주년 맞은 한국 자동차 한국 자동차가 1976년 첫 수출 이래 50년간 약 7655만대 수출을 달성한 것으로 나타났다. 12일 현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 차들이 대기하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 [21면] 현대차 ‘포니의 시간’ 전시회 정의선 현대차그룹 회장이 7일 서울 강남 ‘현대 모터스튜디오 서울’에서 열린 전시회 ‘포니의 시간’ 오프닝 행사에서 포니 개발 당시의 도전정신에 대해 발표하고 있다. 현대차 제공

이미지 확대 50년간 7655만대 수출 달성한 한국 자동차 = 한국 자동차가 1976년 첫 수출 이래 50년간 약 7655만대 수출을 달성한 것으로 나타났다. 12일 현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 차들이 배에 실리고 있다. 연합뉴스

문신학 산업부 차관은 “정부는 국내 자동차 생산 400만대 이상을 유지하고 우리 업계가 미래차 시장으로의 급속한 전환에 선제적으로 대비할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 강조했다. 그는 “기존 내연차 중심의 부품 생태계가 미래차 시장에서도 공고하게 유지되는 것이 매우 중요하다”며 “이번 주 정부·업계·학계가 모두 참여하는 ‘자동차 생태계 전환 협의체’(가칭)를 구성해 미래차 전환 종합 지원 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.

세줄 요약 포니 첫 수출 이후 50년 만에 누적 7665만대 달성

지난해 수출 720억달러, 생산도 1억3000만대 돌파

미·EU 보호무역과 중국 전기차 공세로 경쟁 심화

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한국 경제를 떠받치는 수출 효자 종목인 한국 자동차가 1976년 6월 현대자동차가 에콰도르에 우리 손으로 만든 국산 승용차 ‘포니’를 처음 수출한 이후 50년 만에 7665만대를 해외에 수출했다. 지난해 자동차 수출은 720억 달러(약 100조원)로 사상 최대치를 기록했다.12일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 한국 자동차는 1976년 첫 수출 이래 올해 4월까지 총 7654만 8569대가 수출됐다. 승용차 한 대 길이를 4.7ｍ로 잡고 일렬로 줄 세우면 지구 둘레(약 4만㎞)를 약 9바퀴 돌 수 있는 규모다.누적 수출 대수 기준 1999년 첫 1000만대(1107만 3814대) 고지를 밟았고 2005년 2000만대, 2008년 3000만대, 2012년 4000만대를 잇따라 돌파했다. 이후 2015년 5000만대, 2019년 6000만대, 2023년 7000만대를 넘어서며 4년 주기로 1000만대씩 수출이 늘었다. 이 속도가 유지된다면 내년엔 8000만대를 달성할 것으로 전망된다.국내 자동차 생산 부문도 올해 1억 3000만대를 돌파했다.지난해까지 누적 1억 2911만대를 기록한 자동차 생산은 올해 1~4월 138만 7043대를 더해 1억 3000만대를 넘어섰다. 1955년 미군 지프를 개조한 시발 자동차가 생산된 지 71년 만이다. 자동차 생산은 1992년 1000만대, 2006년 5000만대, 2018년 1억대를 경신했다.다만 자동차 수출과 생산 환경은 미국·유럽 등 주요국의 현지 생산 확대와 관세 강화 압박 속에 여의치 않다. 여기에 중국산 전기차는 무서운 속도로 국내 시장을 침투하고 있다. 국내 시장에서 중국산 전기차 점유율은 2022년 4.7%에서 지난해 33.9%로 상승했다. 올해 1분기 중국산 전기차 판매량은 2만 5000대로 지난해보다 286.1％ 급증했다.한국자동차연구원은 올해 수출 전망에서 “주력 시장인 미국, 유럽에서 하방 압력이 존재한다”며 “미국은 관세와 현지 생산 설비 가동의 영향이 있고 유럽에서는 중국계 제조사의 침투율이 확대 추이를 보인다”고 분석했다.업계는 국내 생산 촉진 세제 도입 등 해외 주요국과 생산 경쟁을 하기 위한 추가 정책적 지원책이 필요하다고 강조했다.강주리 기자