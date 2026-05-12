130년 휘슬러와 5만 건의 리뷰… 사각코퍼레이션이 ‘스테니(STENNY)’로 시장을 재편하는 법

세줄 요약 23개월 만에 리뷰 5만8270건 누적

긍정 평가 94.18%, 평균 4.72점 기록

무연마제·안전성, 세척 편의성 주목

이미지 확대 (사진=사각코퍼레이션 제공)

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1845년 설립된 독일 휘슬러나 1974년 프랑스 스타우브처럼 장기 유산을 강조해온 주방용품 시장에서, 데이터 분석을 앞세운 신생 브랜드의 성장세가 확인됐다. 사각코퍼레이션의 주방용품 브랜드 ‘스테니(STENNY)’는 2024년 6월 시장 진입 이후 23개월 만에 누적 리뷰 5만 8270건을 기록했다고 밝혔다.스테니의 분석 데이터에 따르면 전체 리뷰 중 4~5점의 긍정 평가 비중은 94.18%이며, 평균 평점은 4.72점(5점 만점)으로 집계됐다. 이 중 최고점인 5점을 부여한 고객은 전체의 81.51%(4만 7495건)를 차지했다. 특히 론칭 이후 23개월 연속으로 월간 긍정 평가 비중이 90% 이상을 유지했으며, 리뷰 수가 가장 많았던 2025년 3월(7005건)에도 94.59%의 만족도를 기록한 것으로 나타났다.제품군별 긍정 평가 비중은 이유식 냄비(96.59%), 냄비·파티웍(96.29%), 식기건조대(95.67%) 순으로 높았다. 주력 제품인 냄비·파티웍 라인은 2만 7297건의 리뷰 데이터에서 96%대의 만족도를 유지하며 육아 고객층의 수요를 확인했다.리뷰 내 주요 키워드 분석 결과, ‘무연마제·안전성’ 언급이 전체의 27.09%(1만 5788건)로 가장 많았다. 스테니는 제품 설계 단계에서 연마제 제거 공정을 도입해 구매 후 별도의 세척 과정 없이 즉시 사용 가능한 편의성을 제공한다. 또한 이음새가 없는 일체형 구조를 적용해 세척 용이성을 높이고 소재 변형 가능성을 낮춘 기술적 특징이 소비자 후기를 통해 반복 확인됐다.구매 목적 분석에서는 ‘건강·안전 추구’가 8.07%(4705건)로 1위를 기록했으며, 기존 제품 교체(3.65%), 아이·육아용(3.61%), 부모님·가족 공유(2.91%)가 뒤를 이었다. 주방용품 전체를 해당 브랜드로 교체하거나 가족에게 선물한 사례도 1200건 이상으로 조사됐다.휘슬러는 180년의 시간으로, 스타우브는 장인의 손길로 소비자의 신뢰를 쌓았다. 스테니는 23개월과 5만 8270건의 데이터로 같은 자리에 섰다. 헤리티지가 없어도 신뢰를 만들 수 있다는 것, 이 브랜드가 시장에 던지는 질문이다.전병규 사각코퍼레이션 대표는 “스테인리스 조리기구를 처음 쓸 때 연마제를 직접 제거해야 했던 과정이 소비자 입장에서는 분명한 불편이었다”며 “그 불편을 없애는 것에서 출발한 것이 스테니이고, 5만 8270건의 리뷰가 그 방향이 맞았음을 증명하고 있다”고 밝혔다.양승현 리포터