경제 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/12/20260512500175 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-12 15:10 입력 2026-05-12 15:10 이미지 확대 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회(KOBA 2026)를 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 2026.5.12 도준석 전문기자 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회(KOBA 2026)를 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 전시회의 정식 명칭은? KOBA COEX