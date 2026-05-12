이미지 확대 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회(KOBA 2026)를 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다. 2026.5.12 도준석 전문기자

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12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회(KOBA 2026)를 찾은 관람객들이 부스를 둘러보고 있다.도준석 전문기자