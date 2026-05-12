아이비김영, K-뷰티 글로벌 확산 속 뷰티 브랜드 사업 확장…종합 뷰티 비즈니스 플랫폼 육성

세줄 요약 두 뷰티학원 기반 종합 플랫폼 구축 추진

교육·취업·창업·브랜드 사업 연계 강화

일본 미용업계 방문으로 해외 관심 확인

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주식회사 아이비김영(339950)이 ‘메가스터디뷰티아카데미’와 ‘MBC아카데미뷰티학원’ 두 브랜드를 기반으로 교육·취업·창업·브랜드 사업을 연계한 종합 뷰티 비즈니스 플랫폼 구축을 추진한다고 12일 밝혔다.양 브랜드는 메이크업·헤어·네일·에스테틱 등 주요 뷰티 분야의 교육과정을 운영하고 있다. 자격증 취득과 입시 교육 외에 포트폴리오 준비, 현장 실무 역량 강화, 취업 연계형 교육 서비스까지 제공하는 구조다.지난 4월 28일에는 일본 야마노 미용상사 관계진이 ‘메가스터디뷰티아카데미’ 캠퍼스를 공식 방문해 양국 뷰티 산업 관련 논의를 진행했다. 야마노 미용상사는 일본 미용업계에서 80년 이상의 사업 이력을 보유한 기업이다. 회사 측은 이번 방문이 한국형 뷰티교육 시스템과 산업 연계형 비즈니스 모델에 대한 해외 업계의 관심을 보여주는 사례라고 설명했다.아이비김영은 현재 운영 중인 두 브랜드의 인프라를 활용해 교육과 실무, 취업 및 창업을 연결하는 구조를 설계하고 있다. ‘메가스터디뷰티아카데미’는 학습 관리와 콘텐츠 기획을 중심으로 교육 경쟁력을 확보하고 있으며, ‘MBC아카데미뷰티학원’은 기존 브랜드 인지도와 현장 교육 경험을 통해 미용 직업 교육의 범위를 넓히고 있다.진로 및 사업화 부문에서는 취업지원전문센터와 전담반 운영을 통해 수강생의 시장 진입을 지원한다. 특히 자체 미용 브랜드숍 개점을 추진하며 교육 수료가 실무 경험과 매장 운영으로 직결되는 뷰티 통합 사업 구조를 구축한다는 전략이다. 이는 단순 교육 서비스 제공을 넘어 브랜드 운영과 창업 지원이 결합된 종합 비즈니스 형태로의 전환을 의미한다.아이비김영 관계자는 “K-뷰티의 확산 범위가 제품 중심에서 교육과 취업, 산업 교류 등 서비스 영역으로 확대되고 있다”며 “보유한 교육 인프라와 운영 노하우를 결합해 뷰티 산업 전반을 연결하는 플랫폼의 역량을 높일 것”이라고 밝혔다. 회사는 향후 지역별 교육 수요에 대응하는 포트폴리오를 강화하며 비즈니스 체계 고도화에 주력할 방침이다.양승현 리포터