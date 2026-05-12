쿠차라, ‘스파이시 치폴레 제육’ 4종 신메뉴 선보여

세줄 요약 제육 재해석한 신메뉴 4종 출시

치폴레·파인애플로 매콤달콤 조합

출시 기념 증정·쿠폰 프로모션 진행

이미지 확대 [사진 = 쿠차라 제공]

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보나비가 운영하는 패스트 캐주얼 브랜드 쿠차라가 한국 식재료인 제육을 재해석한 ‘스파이시 치폴레 제육’ 4종을 5월 12일 출시한다.쿠차라는 신선한 원재료를 사용해 매일 매장에서 조리하는 방식을 고수하는 멕시칸 푸드 브랜드다. 주요 품목으로는 부리또, 부리또볼, 타코, 샐러드 등이 있으며 소비자 취향에 따른 맞춤형 구성이 가능하다.이번에 선보인 신메뉴 4종은 훈연한 할라피뇨로 만든 멕시칸 소스인 ‘치폴레’를 기반으로 한다. 매콤한 제육에 달콤한 맛의 구운 파인애플을 조합하여 이국적인 풍미와 대중적인 맛의 조화를 꾀했다.‘스파이시 치폴레 제육 부리또’는 또띠아 안에 치폴레 제육과 구운 파인애플을 담아 풍성한 식감을 구현했으며, ‘스파이시 치폴레 제육 부리또볼’은 깊은 훈연향과 감칠맛을 간편하게 즐길 수 있도록 구성됐다.또 ‘스파이시 치폴레 제육 타코’는 가볍게 즐기기 좋은 메뉴로 매콤한 제육과 파인애플의 조화를 강조했으며, ‘스파이시 치폴레 제육 샐러드’는 신선한 채소와 비네그레트 드레싱으로 산뜻함을 더했다.쿠차라는 신메뉴 출시를 기념한 프로모션도 함께 진행한다. 5월 12일부터 5월 31일까지 ‘스파이시 치폴레 제육’ 메뉴 구매 고객에게는 ‘핫 칠리 치즈스틱’ 1개를 무료로 증정한다.이와 함께 앱 신규 가입 고객을 대상으로 한 쿠폰팩 4종도 운영된다. 쿠폰팩에는 ▲그릴 치킨 부리또볼 50% 할인 ▲나초칩＆치즈 딥 무료 ▲탄산음료 무료 ▲과카몰레 추가 무료 혜택이 포함되며, 메인 메뉴 구매 시 사용할 수 있다.쿠차라 관계자는 “이번 신메뉴는 한국인이 익숙하게 즐기는 제육에 쿠차라 특유의 멕시칸 스타일을 접목해 색다른 맛의 조화를 느낄 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 다양한 식재료와 조합을 활용해 고객들이 새로운 메뉴 경험을 즐길 수 있도록 지속적으로 메뉴 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터