구윤철 “코스피 아직 낮은 수준… 금투세 시행할 때 아니야”

넥슨 상속세 물납, 재매각 예정
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 “주가순자산비율(PBR)을 기준으로 보면 한국 주식시장 주가지수는 선진국보다 아직 낮은 수준”이라며 추가 상승 가능성을 언급했다.
구 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “코스피가 역대 최고인 7000을 넘어 계속 올라가고 시가총액 기준으로 새 정부 출범 이후 13위에서 6계단 상승한 7위로 올라섰다”며 이렇게 밝혔다. 이어 “인공지능(AI) 사이클에 따라 반도체 업황이 달라진다. 적어도 내년까지는 입도선매, 사전 주문이 이뤄진 상황을 볼 때 한국 주식시장에 대한 가능성을 보고 글로벌 투자자들이 투자하고 있다”고 말했다.
증시 과열이 아니냐는 질문에 구 부총리는 “삼성전자가 1분기 영업이익 57조원, SK하이닉스가 38조원을 기록한 것은 실체”라며 ‘반도체 버블론’을 일축했다.
증시 호황에 따른 금융투자소득세(금투세) 도입에 대해선 “자본시장의 상황 등 시장 여건이 충분히 조성된 시점에 검토할 과제”라며 당장 재추진될 가능성이 없음을 내비쳤다.
구 부총리는 “정부가 넥슨 지주사 NXC로부터 상속세 물납을 받아 보유 중인 주식 가운데 1조 227억원어치를 NXC에 다시 매각할 예정”이라고 밝혔다. 주당 물납 가액은 553만 4000원이었는데, 이번 매각은 주당 555만 8000원에 체결된다. 구 부총리는 “물납으로 받은 것보다도 더 비싸게 팔았다는 의미에서 아주 좋은 매각 사례”라고 평가했다. 정부 지분율은 기존 30.6%에서 25.7%로 줄어든다.
세종 한지은 기자
세줄 요약
- 코스피 추가 상승 여력 언급
- 반도체 실적 근거로 과열론 반박
- 금투세는 시장 여건 뒤 검토
2026-05-12 B1면
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