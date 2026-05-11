구윤철 “삼성전자 노사 원만히 타결 기대…현명한 판단 당부”

“협력업체, 정부, 지자체 모두 기여”

이미지 확대 출입기자단 간담회 발언하는 구윤철 부총리 (세종=뉴스1) 김기남 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 세종시 정부세종청사에서 출입기자단과 간담회를 열고 중동전쟁으로 인한 경제 상황 등 현안에 대해 설명하고 있다. 2026.5.11/뉴스1

이미지 확대 출입기자단과 의견 나누는 구윤철 부총리 (세종=뉴스1) 김기남 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 세종시 정부세종청사에서 출입기자단과 간담회를 열고 중동전쟁으로 인한 경제 상황 등 현안에 대해 설명하고 있다. 2026.5.11/뉴스1

세줄 요약 구윤철, 삼성전자 노사 원만한 타결 기대

성과급 갈등 속 중노위 중심 협상 진행

총파업 시 회사·경제 피해 우려 제기

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 성과급 문제로 갈등을 빚고 있는 삼성전자 노사와 관련해 “노사 간에 원만하게 타결되기를 기대한다”고 밝혔다.구 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “삼성전자 노사가 중노위(중앙노동위원회)를 중심으로 합의를 도출하기 위해 노력하는 것으로 안다”며 이같이 말했다.‘반도체 슈퍼사이클(초호황기)’을 타고 삼성전자의 올해 영업이익이 300조원에 달할 것으로 예상되는 가운데 삼성전자 노사는 성과급 재원과 지급 기준을 두고 갈등을 벌이고 있다. 노조는 성과급 상한을 폐지하고 영업이익의 15%를 성과급으로 배분해 줄 것을 제도화해 달라고 요구하며 21일 총파업을 예고했다.반면 사측은 특별 포상으로 경쟁사를 뛰어넘는 최고 수준의 보상을 하겠다면서도 성과급 상한 폐지를 받아들일 수 없다며 맞서고 있다. 정부의 중재로 삼성전자 노사가 이날부터 12일까지 이틀간 중노위 사후 조정 절차를 통해 협상장에 모이게 됐으나 사후 조정이 결렬돼 총파업이 벌어질 가능성을 현재로선 배제하기 어려운 상황이다.경제계 안팎에선 총파업에 들어갈 경우 삼성전자가 수십조 원에 달하는 피해를 본다는 전망이 나온다. 글로벌 투자은행 JP모건은 최근 보고서에서 이번 파업으로 삼성전자의 연간 영업이익이 40조원 넘게 감소할 수 있다고 분석했다.반도체 호황으로 훈풍이 부는 한국 경제에도 악재일 수밖에 없는 셈이다. 구 부총리는 “반도체 칩을 못 구해서 전 세계가 한국에 와서 어떻게 해서든 칩을 구하려고 하는 중요한 시기에 노사 불협화음이 나서 스스로 기회를 놓치는 안타까운 일이 있어선 안 된다”며 “삼성전자의 반도체가 활황을 보일 때 이런 기회를 활용해 우리 경제에 도움이 되는 게 더 필요하다”고 말했다.그러면서 “(노사가) 현명하게 판단해 주실 것을 다시 한번 당부한다”고 강조했다.삼성전자가 초과 이익을 내는 데에는 정부 등 삼성전자 외부의 기여도 있다는 의견에는 “삼성 내부 경영진의 노력이 굉장히 컸겠지만 확대해서 보면 협력업체도 기여했을 수 있고, 송배전 투자·발전소 등 인프라를 제공한 정부의 노력도 있고, 지방자치단체의 노력이 있다”고 말했다.이어 “우리 국민께서 삼성전자가 초과 이익을 내는 데 힘을 모았다고 보이는 부분은 높게 봐야 하지 않나”고 덧붙였다.세종 한지은 기자