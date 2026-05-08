골드만삭스 “상승랠리 끝나지 않았다…코스피 9000으로 상향”

세줄 요약 골드만삭스, 코스피 목표치 9000으로 상향

AI 확산과 반도체 공급 부족, 상승 근거

씨티그룹도 목표치 올리며 낙관론 확산

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글로벌 투자은행 골드만삭스⁠가 코스피 목표치를 기존 8000에서 9000으로 상향 조정한 것으로 8일 파악됐다. 지난달 7000에서 8000으로 높인 지 약 20일 만이다.골드만삭스는 한국 증시를 아시아에서 가장 유망한 시장으로 꼽으며 올해 코스피가 이미 크게 올랐지만 추가 상승 여력이 충분하다고 봤다.특히 반도체 업황을 긍정적으로 평가했다. 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 투자와 메모리 반도체 수요가 빠르게 늘고 있는데, D램과 낸드 공급은 부족해 가격 상승이 이어지고 있다는 분석이다.골드만삭스는 이런 흐름 덕분에 삼성전자와 SK하이닉스 같은 메모리 반도체 기업들의 높은 수익성이 예상보다 오래 갈 수 있다고 평가했다. 또 최근 주가 상승에도 한국 증시의 기업 가치 수준은 여전히 낮아 투자 매력이 있다고 강조했다.씨티그룹⁠도 최근 코스피 목표치를 7000에서 8500으로 올렸다. 씨티그룹 역시 강한 반도체 경기 흐름이 증시 상승을 이끌고 있다고 분석했다.박소연 기자