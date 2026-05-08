삼성전자 노사, 11~12일 사후조정 돌입…“불만족시 총파업”

세줄 요약 11~12일 사후조정 돌입, 협상 재개

결과 불만족 시 총파업 경고, 압박 강화

노조 내부 갈등 심화, 교섭단 분열 확산

이미지 확대 23일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 ‘4·23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다.

홍윤기 기자

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삼성전자 총파업 가능성이 커지는 가운데 노사가 오는 11~12일 중앙노동위원회 사후조정 절차에 들어간다. 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)는 정부 권유를 받아들여 협상 재개에 나서기로 했지만, 결과가 만족스럽지 않을 경우 총파업에 돌입하겠다고 압박했다.8일 업계에 따르면 초기업노조는 이날 경기지방고용노동청 김도형 청장과 면담한 뒤 사측과 노사정 미팅을 갖고 사후조정 절차에 응하기로 결정했다. 노조는 보도자료를 통해 “정부의 적극적인 의지와 거듭된 요청을 무겁게 받아들여 사후조정 절차에 응하겠다”고 밝혔다.사후조정은 기존 조정이 결렬된 이후에도 노사 합의를 위해 다시 대화 테이블을 여는 절차다. 정부는 삼성전자 총파업이 현실화할 경우 국가 경제 전반에 미칠 충격이 크다고 판단해 중재 수위를 높인 것으로 알려졌다. 실제 중앙노동위원회는 최근 초기업노조 최승호 위원장을 만나 사후조정을 위한 설득 작업에 나섰고, 고용노동부 역시 삼성전자 수원 본사를 관할하는 경기지청 중심으로 협상 재개를 지원하고 있다.초기업노조는 협상 가능성은 열어뒀지만 강경 기조는 유지했다. 최승호 위원장은 보도자료를 통해 “조합원이 만족할 결과가 나오지 않으면 망설임 없이 총파업에 나서겠다”고 밝혔다. 노조는 오는 11~12일 이틀간 집중적으로 사후조정 절차를 진행한 뒤 결과에 따라 향후 대응 수위를 결정할 방침이다.노사 갈등과 별개로 노조 내부 분열은 더 심해지는 분위기다. 최근 삼성전자에서는 반도체를 담당하는 DS부문 중심의 성과급 요구를 둘러싸고 노노갈등이 전면화하고 있다.2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)은 전날 초기업노조에 공문을 보내 “교섭에서 배제하겠다”는 협박성 발언에 대해 공개 사과를 요구했다. 전삼노는 초기업노조 최승호 위원장이 세트(완제품) DX 부문 조합원 의견 수렴 활동을 문제 삼으며 교섭 배제를 언급했다고 주장했다.전삼노는 “DX 조합원들의 목소리를 교섭 테이블에서 지워버리겠다는 행위”라며 “노동자 간, 노조 간 신뢰를 심각하게 훼손하고 있다”고 비판했다.앞서 3대 노조인 삼성전자노동조합동행(SECU)도 “어용노조라는 비하와 차별 대우가 있었다”며 공동교섭단 탈퇴를 선언한 상태다.실제 초기업노조 조합원 수도 줄어들고 있다. 한때 7만 7000명을 넘었던 조합원 수는 이날 오전 6시 기준 7만 3306명까지 줄었다.이범수 기자