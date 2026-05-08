한국선급, 국제해사기구 전문가그룹 의장 맡아…“암모니아 오수 기준 마련”

무탄소 연료 ‘암모니아 추진 선박’, 오수 관리 국제기준 마련 주도

이미지 확대 지난 2월 영국 런던에서 열린 국제해사기구(IMO) 제13차 해양오염방지 및 대응 전문위원회에서 한국선급을 포함한 정부 대표단이 연구 성과를 발표하고 전문가 세션을 주도하고 있다. 한국선급 제공

이미지 확대 한화오션, 초대형 암모니아운반선 3척 수주 한화오션은 아프리카 지역 선주로부터 초대형 암모니아운반선(VLAC) 3척을 총 5074억원에 수주했다고 지난 4일 밝혔다. 사진은 한화오션이 건조한 초대형 암모니아 운반선. 한화오션 제공

이미지 확대 2024년 11월 진수한 암모니아 혼소 연료 추진선. 2026.1.30. 경남도 제공

세줄 요약 한국선급, IMO 암모니아 오수 기준 논의 의장 맡음

암모니아 추진선 확대 속 관리기준 공백 부각

내년 공식 의제 채택, 국제기준 마련 논의 본격화

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한국선급(KR)이 암모니아 오수 관리와 질소산화물 저감기술 대응 분야의 국제 기준을 마련하는 국제해사기구(IMO) 국제 전문가 그룹 의장을 맡았다.8일 KR에 따르면 지난 2월 영국 런던에서 열린 IMO 제13차 해양오염방지 및 대응 전문위원회(PPR) 회의 결과에 따라 김중헌 KR 협약업무팀 책임검사원을 의장으로 하는 암모니아 오수 관리 방안을 논의하기 위한 국제 전문가 그룹이 새롭게 구성됐다. 김 의장은 7일 원격 화상회의를 통해 첫 회의를 주재했다.해당 전문가 그룹은 국제 지침 개발을 위한 사전 논의 기구로, 이날 회의에는 국내외 정부기관·연구기관·조선해운업계 등 100여명의 전문가가 참석했다.최근 국제사회의 선박 온실가스 감축 요구가 강화되면서 무탄소 연료인 ‘암모니아 추진 선박’ 도입이 확대되고 있다. 암모니아는 독성이 높아 운항 중 암모니아 오수가 발생할 수 있지만 국제 관리기준이 마련돼 있지 않아 산업계의 우려가 큰 상황이다.KR은 이런 국제 기준 공백을 해소하기 위해 지난해 6월부터 해양수산부, 한국화학융합시험연구원, 국내 조선 5사와 함께 민관협의체를 만들어 기술·제도 기반을 마련하고 있다. 지난 2월 PPR 회의에서는 KR을 포함한 한국 정부대표단이 연구 성과를 발표하고 전문가 세션 논의를 주도했다. 그 결과 IMO는 암모니아 오수 논의를 당초 일정보다 앞당겨 내년부터 공식 의제로 채택하기로 결정했다.KR은 해수부와 협력해 암모니아 오수의 정의와 적용 범위, 해양환경 영향평가 기준, 모니터링 및 기록관리 체계, 데이터 확보 및 공유 방향 등 논의를 이끌어갈 계획이다.KR은 질소산화물(NOx) 저감기술 고장 시 대응 절차 개발을 위한 국제 전문가 그룹도 이끌고 있다. 김창규 KR 협약업무팀 선임검사원이 의장을 맡아 선주 및 항만 당국의 국제 규제 이행과 실무 적용을 지원하고 있다. 두 전문가 그룹의 논의 결과는 향후 IMO 회의에서 국제 지침 개발을 위한 기초 자료로 활용될 예정이다.김경복 KR 부사장은 “안전하고 실효성 있는 국제 기준 마련에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.강주리 기자