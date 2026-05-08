트루동, 휴고 페루의 첫 번째 ‘피겨리 컬렉션’ 공개…락고재 팝업 운영

세줄 요약 트루동, 휴고 페루 데뷔 컬렉션 공개

북촌 애가헌서 무화과 온실 콘셉트 팝업

향주머니 체험, 5월 9일까지 운영

이미지 확대 트루동 피겨리 컬렉션 팝업

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프랑스 퍼퓸 브랜드 트루동이 신임 크리에이티브 디렉터 휴고 페루의 데뷔 컬렉션인 ‘피겨리(Figuerie) 컬렉션’을 선보이며, 이를 기념하는 팝업 행사를 락고재 컬쳐 라운지 애가헌에서 개최한다.트루동은 팝업 전시장으로 서울 북촌 애가헌을 선정해 브랜드 자산과 동양적 건축미의 결합을 시도했다. 베르사유 궁전 무화과 온실에서 영감을 받은 이번 컬렉션은 한옥의 구조적 특징과 연계된 공간 연출을 통해 소개된다.특히 전시 공간인 세 개의 방은 도심 속 비밀 정원을 콘셉트로 조성되어 방문객의 후각을 자극한다. 식물의 생명력과 부드러운 햇살이 교차하는 연출은 이슬 맺힌 아침 온실을 마주하는 듯한 감각적인 장면을 선사한다.제품의 향조는 따뜻한 아침의 신선한 그린 노트와 밝은 느낌의 향, 그리고 흙내음을 연상시키는 얼씨 노트가 어우러진 것이 특징이다. 조향사 에밀리 부쥬는 이러한 자연의 찰나를 피겨리 컬렉션만의 섬세한 향으로 완성했다.팝업 행사는 오는 5월 9일까지 운영된다. 현장에서는 사전 예약을 마친 방문객을 위해 직접 향주머니를 제작해 보는 체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠가 마련됐다.이번 행사에는 더보이즈 에릭을 비롯해 베리베리 강민과 동헌, 스테이씨 아이사와 윤, 언차일드 멤버들이 대거 참석하며 컬렉션 출시를 축하했다.피겨리 컬렉션 제품군은 전국 주요 백화점에 입점한 트루동 오프라인 매장과 온라인 유통 채널을 통해 판매된다.양승현 리포터