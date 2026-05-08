우리동네국민상회, 5월 맞아 가족 참여 이벤트·착한 가격 캠페인 운영

세줄 요약 가정의 달 맞아 가족 참여형 이벤트 운영

어버이날 감사 인사에 비누 카네이션 증정

콩나물 100원 판매로 생활물가 부담 완화

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우리동네국민상회가 5월 가정의 달을 맞아 가족 단위 고객을 위한 참여형 이벤트와 생활물가 부담 완화 캠페인을 함께 진행한다. 이번 행사는 고객이 직접 체감할 수 있는 혜택과 가족 중심 소비 트렌드를 반영해 기획됐다.행사 기간 매장을 방문한 고객이 ‘어버이날 감사 인사’를 전하면 비누 카네이션 꽃 1송이를 무료로 받을 수 있다. 해당 이벤트는 단순 증정 행사에 머물지 않고, 가족 간 감사의 마음을 나누는 참여형 프로그램으로 구성됐으며 5월 한 달간 전국 가맹점에서 동일하게 운영된다.우리동네국민상회는 이와 함께 생활물가 부담을 낮추기 위한 ‘가정의 달 맞이 착한 가격 캠페인’도 진행 중이다. 전국 매장에서 콩나물 1봉을 100원에 판매하는 행사를 운영하며 고객들로부터 높은 관심을 받고 있다.변영민 우리동네국민상회 대표는 “올해 1월 진행했던 계란 한 판 1990원 행사 당시 고객 반응이 매우 뜨거웠다”며 “고물가 상황 속에서 장바구니 부담을 조금이라도 덜어드리는 것이 동네 마켓의 역할이라고 생각해 5월에도 착한 가격 캠페인을 이어가게 됐다”고 밝혔다.이어 “5월 한 달 동안 매주 생활상품을 지정해 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 소비 혜택을 제공할 예정”이라며 “먹거리부터 생필품까지 일상 소비 중심으로 상품을 선별해 합리적인 가격에 제안하는 큐레이션형 유통 전략을 지속 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.이번 캠페인은 소비 빈도가 높은 상품군을 중심으로 구성해 생활비 절감 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다. 특히 행사 운영 비용을 가맹점에 전가하지 않고 본사가 전액 지원하는 방식을 채택해 가맹점과의 상생 구조를 강화했다. 본사 측은 이를 통해 점주의 부담을 줄이고 고객에게 안정적인 혜택을 제공할 수 있는 환경을 조성했다고 설명했다.가맹 현장에서도 긍정적인 평가가 나오고 있다. 홍보람 우리동네국민상회 배곧점 점주는 “본사의 적극적인 지원 덕분에 고객 만족도가 크게 높아졌다”며 “가맹점 입장에서도 부담 없이 안정적으로 행사를 운영할 수 있어 반응이 좋다”고 전했다.우리동네국민상회는 앞으로도 가족 소비 패턴에 맞춘 상품 운영과 생활밀착형 가격 정책을 통해 고객의 장바구니 부담을 낮추는 활동을 이어갈 계획이다.양승현 리포터